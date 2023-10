Agatha Christie – Mord im Orient-Express: Entdeckt die Geheimnisse im Luxuszug

Publisher Microids und Microids Studio Lyon freuen sich, den Launch-Trailer für Agatha Christie – Murder on the Orient Express zu präsentieren, das ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.

In dieser modernisierten Version von Agatha Christies zeitlosem Meisterwerk, das im Jahr 2023 spielt, erleben die Spieler eine aufregende Reise durch mehrere berühmte Städte, von Boston über Venedig bis Genf.

Schlüpfen Sie in die Rollen zweier brillanter Detektive: des legendären Hercule Poirot und der neuen Figur Joanna Locke. Erkunden Sie die kultigen Umgebungen, lösen Sie komplexe Rätsel und befragen Sie eine Vielzahl von faszinierenden Charakteren, um das Geheimnis zu lösen. Jeder Hinweis, jedes Gespräch und jede Entscheidung bringt die Detektive näher an die Wahrheit hinter dem Verbrechen im Orient-Express.

Mit überraschenden Wendungen und spielverändernden Enthüllungen in jeder Phase der Ermittlungen verspricht Murder on the Orient Express ein Spiel zu werden, das alles neu definiert, was die Spieler über diese klassische Geschichte zu wissen glaubten.

Das Spiel wurde dazu vollständig lokalisiert und synchronisiert in Englisch, Deutsch und Französisch.