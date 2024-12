Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Die Ermittlungen gehen weiter

Mit Agatha Christie – Tod auf dem Nil gehen die Entwicklungen weiter und entführt euch nach Ägypten in den 1970er Jahren.

Microids und Microids Studio Lyon freuen sich, das Videospiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil ankündigen zu können.

Dieses Abenteuer- und Ermittlungsspiel, das auf einem der kultigsten Meisterwerke von Agatha Christie basiert, wird im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich sein.

„Mit Agatha Christie – Tod auf dem Nil schlägt Microids Studio Lyon eine neue Richtung ein, indem es völlig neue Handlungen, fortschrittliche Spielmechanismen und ein einzigartiges Setting hinzufügt: Ägypten in den 1970er Jahren. Das Feedback der Spieler zu Mord im Orient-Express, bei dem sich Hercule Poirot die Ermittlungen bereits mit einer zweiten Detektivin, Joanna Locke, teilte, war eine wertvolle Hilfe bei der Entwicklung von Tod auf dem Nil.“ „Wir haben den Schwierigkeitsgrad mit komplexeren Rätseln erhöht und mehr Freiheiten beim Fortschreiten der Ermittlungen geboten. Außerdem verwebt das Abenteuer die Geschichten von Hercule Poirot und Jane Royce, der neuen Detektivin, noch enger miteinander“, sagt David Chomard, CEO von Microids Studio Lyon.“

In Tod auf dem Nil wird eine friedliche Kreuzfahrt auf dem Nil durch ein schreckliches Verbrechen gestört. Zum Glück ist Hercule Poirot an Bord. Währenddessen ist eine andere Privatdetektivin, Jane Royce, einem Mörder auf der Spur, der sie von London nach Mallorca, New York und schließlich nach Ägypten führt.

Die beiden Ermittlungen kollidieren in Abu Simbel. Das dynamische Duo wird einen komplexen Fall voller Wendungen lösen. Doch die Geschichte endet nicht mit dem Buch und birgt auch für Agatha-Christie-Fans noch viele Rätsel und Wendungen.