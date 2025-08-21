Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Neuer Gameplay-Trailer eröffnet Vorbestellungen

Agatha Christie – Tod auf dem Nil enthüllt einen brandneuen Gameplay-Trailer und startet die Vorbestellungen.

Microids und Microids Studio Lyon freuen sich, einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Agatha Christie – Tod auf dem Nil zu präsentieren, das am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Der neue Trailer mit dem Titel „How to be a brilliant detective?“ zeigt die wichtigsten Ermittlungsfähigkeiten, die Spieler beherrschen müssen, um das Geheimnis im Herzen des Spiels zu lüften.

Vor einer Kulisse, die an die 1970er Jahre erinnert, und untermalt von einem stilvollen Original-Soundtrack (der jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist), bietet der Trailer einen detaillierten Einblick in die Stealth- und Ermittlungsmechaniken des Spiels.

Außerdem gibt er einen ersten Einblick in mehrere neue Gameplay-Features, die in dieser neuesten Folge eingeführt werden, darunter:

Rätsel lösen

Rekonstruktion von Tatorten

Diskretes Abhören

Verdächtige beschatten

Gründliche Untersuchungen von Tatorten und wichtigen Gegenständen

Verhöre und Konfrontationen mit Zeugen und Verdächtigen

Der Mind Palace mit dem System der Assoziationsketten und den 2D-Puzzle-Workshops

Vorbestellungen für die Konsolenversionen sind jetzt möglich:

Digital Deluxe Edition

Die digitale Version des Spiels wird auch als Digital Deluxe Edition für PC erhältlich sein, die Folgendes enthält:

Den kompletten digitalen Soundtrack des Spiels

Ein digitales Artbook „The Art of Death on the Nile“

Die physische Limited Edition (NUR IN GROSSBRITANNIEN) enthält:

Das komplette Spiel „Agatha Christie – Tod auf dem Nil“

Ein 48-seitiges Artbook: „The Art of Death on the Nile“

Ein stilvolles Lesezeichen

Den Original-Soundtrack des Spiels (digitales Format)

Der komplette Original-Soundtrack zum Spiel ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar!