Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Release im September 2025

Im Rahmen des Steam Next Fest 2025 präsentieren Microids und Microids Studio Lyon den ersten offiziellen Trailer zu Agatha Christie – Tod auf dem Nil, der neuesten Videospiel-Adaption eines Klassikers der Queen of Crime. Das Spiel erscheint im September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC und bietet mit Hercule Poirot sowie der neu eingeführten Ermittlerin Jane Royce zwei spielbare Hauptfiguren.

Die Demo, die bis zum 16. Juni auf Steam verfügbar ist, erlaubt euch einen ersten Einblick in die Ermittlungsarbeit. Durch den Perspektivwechsel zwischen den beiden Charakteren ergibt sich ein facettenreicher Blick auf die Handlung, die sich eng an die Romanvorlage anlehnt, gleichzeitig aber neue Inhalte und Wendungen bietet, die selbst Kenner überraschen sollen.

Spieler erwartet eine Neuinterpretation der Geschichte, angesiedelt in den 1970er-Jahren – einer Epoche gesellschaftlicher Umbrüche. Neben klassischen Detektivaufgaben wie Befragungen, Beweissicherung und Schlussfolgerungen mithilfe eines dynamischen Gedankennetzes erweitert das Spiel das Gameplay um neue Mechaniken wie Beschattung, Schlossknacken und mentale Rekonstruktionen.

Die Handlung führt von einer verhängnisvollen Nilkreuzfahrt über Stationen in London, Mallorca und New York bis zur finalen Auflösung in Abu Simbel. Dabei wird ein neues Kapitel jenseits der Buchvorlage erzählt, das sich nahtlos in das literarische Erbe einfügt.

Agatha Christie – Tod auf dem Nil erscheint im September. Ein exaktes Datum wurde noch nicht genannt.