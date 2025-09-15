Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Soundtrack schon vor Release anhören

Hört vor dem Release den Soundtrack zum Detektivspiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil.

Noch bevor Detektiv Hercule Poirot am 25. September auf einem Schiff ermittelt, könnt ihr euch die Musik zum Spiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil anhören.

Microids hat den Soundtack, der aus 17 Tracks besteht, kostenlos auf YouTube hochgeladen.

Lauscht der Musik mit 70er-Jahre-Vibes und disco-lastigen Tracks von Abigoba.

Neben YouTube könnt ihr den Soundtrack auch auf Apple Music, Amazon Music, und Spotify abrufen. Die Links zu den Anbietern findet ihr hier.