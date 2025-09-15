Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Soundtrack schon vor Release anhören

3 Autor: , in News / Agatha Christie – Tod auf dem Nil
Übersicht
Image: Microids

Hört vor dem Release den Soundtrack zum Detektivspiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil.

Noch bevor Detektiv Hercule Poirot am 25. September auf einem Schiff ermittelt, könnt ihr euch die Musik zum Spiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil anhören.

Microids hat den Soundtack, der aus 17 Tracks besteht, kostenlos auf YouTube hochgeladen.

Lauscht der Musik mit 70er-Jahre-Vibes und disco-lastigen Tracks von Abigoba.

Neben YouTube könnt ihr den Soundtrack auch auf Apple Music, Amazon Music, und Spotify abrufen. Die Links zu den Anbietern findet ihr hier.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Agatha Christie – Tod auf dem Nil

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. 8bitninja 15190 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.09.2025 - 18:03 Uhr

    Obwohl großer Ustinov-Fan habe ich die Christie-Krimis wie Tod auf dem Nil erst mit den Branagh-Filmen komplett zur Kenntnis genommen … und muss sagen: was für ein Sc#§&ß. Vor allem die Auflösung vom Mod im Orientexpress ist so dermaßen abstrus als wäre sie eigens für das Abschluss-Statement von „Eine Leiche zum Dessert“ erfunden worden.

    0

Hinterlasse eine Antwort