Agatha Christie – Tod auf dem Nil: Soundtrack schon vor Release anhören

Noch bevor Detektiv Hercule Poirot am 25. September auf einem Schiff ermittelt, könnt ihr euch die Musik zum Spiel Agatha Christie – Tod auf dem Nil anhören.
Microids hat den Soundtack, der aus 17 Tracks besteht, kostenlos auf YouTube hochgeladen.
Lauscht der Musik mit 70er-Jahre-Vibes und disco-lastigen Tracks von Abigoba.
Neben YouTube könnt ihr den Soundtrack auch auf Apple Music, Amazon Music, und Spotify abrufen. Die Links zu den Anbietern findet ihr hier.
3 Kommentare
Hört sich auf jeden Fall nach 70er Jahre Musik an, gut gelungen.
OK ist nicht so meins
Obwohl großer Ustinov-Fan habe ich die Christie-Krimis wie Tod auf dem Nil erst mit den Branagh-Filmen komplett zur Kenntnis genommen … und muss sagen: was für ein Sc#§&ß. Vor allem die Auflösung vom Mod im Orientexpress ist so dermaßen abstrus als wäre sie eigens für das Abschluss-Statement von „Eine Leiche zum Dessert“ erfunden worden.