Age of Empires 4: Erfolgt der Release der Xbox-Version in diesem Jahr?

Die Veröffentlichung des Strategiespiels Age of Empires 4 soll in diesem Jahr für Xbox erfolgen, ist sich Jez Corden fast sicher.

Seit Ende Oktober ist Age of Empires 4 jetzt für den PC erhältlich. Doch wie sieht es um eine Portierung für Xbox-Konsolen aus?

Von Entwickler Worlds Edge wissen wir bereits seit letztem Jahr, dass man sich um eine Version für die Xbox nach dem Launch der PC-Version Gedanken machen wollte.

Wie weit man damit ist, wissen wir hingegen nicht.

Im Januar gab es zumindest Hoffnung, dass sich bei der Umsetzung etwas getan hat, nachdem im Xbox Insider Hub eine mögliche Xbox-Version von Age of Empires 4 gesichtet wurde.

Laut Jez Corden von Windows Central soll Age of Empires 4 in diesem Jahr für Xbox veröffentlicht werden. Da ist er sich zu 90 % sicher, wie er in einem Live-Stream mit Boxenberger erzählte.