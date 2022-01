Age of Empires 4: Hinweis auf mögliche Xbox-Veröffentlichung

Viele Xbox-Spieler wünschen sich eine Konsolenumsetzung des Microsoft-Strategiespiels Age of Empire 4.

Der neueste Teil der Reihe erschien im Oktober vergangenen Jahres für PC und kann dort auch im PC Game Pass ohne Zusatzkosten gespielt werden.

Hinweis auf die mögliche Portierung einer Xbox-Version soll jetzt ein Codename geben.

Twitter-User Aggiornamenti Lumia entdeckte eine interne Version von Age of Empires 4 mit dem Codenamen „Cardinal“ die im Xbox Insider Hub verfügbar ist. Die Version ist mit der Bezeichnung „XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022)“ hinterlegt.

Nun wird spekuliert, ob das „XIP“ in der Bezeichnung für „Xbox Insider Preview“ stehen könnte und das Spiel intern nun für Konsolen getestet wird.

Das Kürzel wird von Microsoft offenbar auch zum ersten Mal verwendet.

Erst im Oktober hatten wir darüber berichtet, dass der Entwickler sich Gedanken zur Umsetzung des Spiels für Konsole macht.

XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) now available for internal testing in the Xbox insider Hub

This is the first Microsoft mentions XIP. Last internal tests were called:

1) Cardinal Insider

2) Cardinal Closed Beta – May 21

3) Cardinal Closed Beta – June 21

4) Cardinal Closed Beta 2 – June 21

5) Cardinal August 2021

6) Cardinal September 2021

7) Cardinal October 2021

