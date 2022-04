Age of Empires 4: Hinweise auf mögliche Xbox-Veröffentlichung aufgetaucht

Autor:, in / Age of Empires 4

Denkt man an Age of Empires, verbindet man die Strategiespielserie automatisch mit dem PC. So verhielt es sich bisher auch mit der erfolgreichen Wiederbelebung der Serie durch Age of Empires 4. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine Konsolenportierung.

So meldet die Webseite Exputer, einen Eintrag auf der Seite des Spiels im Microsoft Store. Ihr findet dort den Vermerk, dass für Online-Multiplayer ein Xbox Live Abonnement nötig sei. Scrollt ihr weiter herunter, ist auch unter den Funktionen nochmals Xbox Live aufgeführt.

Dies ist nicht der erste Hinweis darauf, dass das Spiel seinen Weg auch auf die Xbox finden könnte. Bereits zu Jahresbeginn berichteten wir über eine interne Version im Xbox Insider Hub. Weiterhin äußerten sich in der Vergangenheit sowohl Microsoft, als auch das Entwicklerteam insofern, als man die Möglichkeit einer Veröffentlichung auf der Xbox prüfen wolle.