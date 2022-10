Age of Empires II: Definitive Edition: Erstes Xbox-Gameplay zeigt Kreismenü auf Konsole

Zur Freude vieler Strategiespieler kündigte Microsoft in dieser Woche eine Xbox-Version für Age of Empires II: Definitive Edition an.

Zwar wird das Spiel auf Xbox auch mit Maus und Tastatur spielbar sein, doch die größte Sorge, die man bei der Umsetzung haben dürfte, ist die Menüführung bei Nutzung eines Controllers.

In der neusten Ausgabe des Xbox Podcasts mit Major Nelson war Adam Isgreen von Worlds Edge zu Gast. Er sprach nicht nur über die Ankündigung, es wurde auch erstes kurzes Gameplay der Xbox-Version von Age of Empires II: Definitive Edition gezeigt.

Neben dem Scharmützel auf dem Bildschirm, war das immer sichtbare Schnellzugriff-Menü über das Steuerkreuz im unteren Bereich gezeigt, sowie das aufrufbare Kreismenü. Über Letzteres verwaltet ihr etwa eure Einheiten oder nehmt Upgrades vor.

Im Video haben wir euch die Stelle mit dem Gameplay bereits markiert.

Age of Empires II: Definitive Edition wird am 31. Januar 2023 für Xbox Series X|s und Xbox One erscheinen und vom ersten Tag an über den Xbox Game Pass spielbar sein. Im nächsten Jahr wird Age of Empires IV ebenfalls auf Xbox spielbar sein.