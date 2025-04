Age of Empires II: Definitive Edition: Im Mai auch auf PlayStation 5 erhältlich

Ein weiteres Spiel der Xbox Game Studios wird für PlayStation erscheinen. Passend zum 25. Jubiläum wird das Strategiespiel Age of Empires II: Definitive Edition am 6. Mai für PlayStation 5 veröffentlicht.

Zu den Features zählen 4K-Ultra-HD-Grafik, ein vollständig überarbeiteter Soundtrack und die drei Erweiterungen Lords of the West, Dynasties of India und Dawn of the Dukes.

Age of Empires II: Definitive Edition kann für PlayStation 5 jetzt in der Standard- und Premium Edition vorbestellt werden.

Nähere Informationen zum Release auf der SONY-Plattform gibt es auf ageofempires.com.