Schaut euch hier den brandneuen Age of Empires II: Definitive Edition Return of Rome Teaser-Trailer an.

Age of Empires II: Definitive Edition bringt die Erweiterung „Return of Rome“ auf die Xbox. Kämpft euch euren Weg durch die antike Welt mit drei neuen Kampagnen, mit Eroberern, Imperiumserbauern und begabten Taktikern, die verzweifelt gegen das Schicksal kämpfen!

Microsoft präsentiert euch mit der Ankündigung einen brandneuen Teaser-Trailer:

Diese neue Age of Empires II: Definitive Edition-Erweiterung ermöglicht es euch, eure Freunde mit den sechzehn originalen Age of Empires-Zivilisationen herauszufordern – plus einer brandneuen, exklusiven Return of Rome-Zivilisation, den Lac Viet – um die Triumphe und Prüfungen der Antike erneut zu erleben.

Als zusätzlicher Age of Empires II: Definitive Edition Bonus werden die Römer nicht mehr an die Zeit gebunden sein, da sie eine neue spielbare Zivilisation in Age of Empires II: Definitive Edition werden. Sie sind somit bereit für den Kampf im neuen Zeitalter.