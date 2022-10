Age of Empires II: Definitive Edition: Spiel für Xbox Series X|S und Xbox One eingestuft

Die Age of Empires II Definitive Edition hat eine PEGI-Einstufung für Xbox Series X|S und Xbox One erhalten.

Das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires II Definitive Edition kommt offenbar endlich auf Xbox-Konsolen. Der Traum vieler Spieler könnte wahr werden.

Schon seit Jahren wünschen sich die Fans eine Umsetzung der Spielreihe auch für die Konsole, und wie es scheint, steht eine Ankündigung bevor.

So erhielt Age of Empires II Definitive Edition am heutigen Tage eine PEGI 12-Einstufung.

Ob es sich hierbei schlicht um einen Fehler handelt?

An allen anderen Tagen hätten wir das durchaus für möglich gehalten. Allerdings findet heute um 19:00 Uhr ein Anniversary-Live-Stream anlässlich des 25. Geburtstags von Age of Empire statt. Einen passenderen Rahmen für die Ankündigung einer Version für Konsolen dürfte es demnach nicht geben.