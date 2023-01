Age of Empires II: Definitive Edition: Umfangmonster erscheint in Kürze im Xbox Game Pass

Age of Empires II: Definitive Edition erscheint am 31. Januar 2023 für Xbox One und Xbox Series X/S. Das Spiel wird dazu vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.

Euch erwartet dabei ein riesiges Umfangmonster mit angepasster Steuerung und vieles mehr. Euch erwarten folgende Inhalte:

Age of Empires II: Definitive Edition für Xbox

40 Updates

3 DLCs

83 Maps

42 Multiplayer-Zivilisationen

34 Einzelspieler-Kampagnen

10 Multiplayer-Modi

7 Koop-Kampagnen

Damit die Steuerung von Age of Empires II: Definitive Edition an der Xbox perfekt funktioniert, wurde das Spiel gezielt für die Bedienung mit dem Controller optimiert. Euch erwartet ein Kreismenü und vieles mehr. Optional kann selbstverständlich Maus & Tastatur an der Konsole verwendet werden. Ebenso optional ist das Crossplay. Außerdem soll im Jahr 2023 noch Age of Empires IV für Xbox veröffentlicht werden.