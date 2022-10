Age of Empires II: Definitive Edition: Xbox-Version offiziell angekündigt

Microsoft hat die Bombe platzen lassen und Age of Empires II: Definitive Edition für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt. Das Spiel wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich sein und sogar via Xbox Cloud Gaming (Beta) spielbar sein. Gleiches gilt für Age of Emprires 4.

Microsoft verkündet: „Wir werden älter und steuern auf das Konsolenzeitalter zu. Age of Empires kommt im Jahr 2023 auf die Xbox-Konsolen! Unser Team hat euch zugehört, als ihr uns gebeten habt, diese weltweit beliebten RTS-Titel auf die Xbox zu bringen, und das werden wir nächstes Jahr tun. Nachdem wir diese Spiele auf den Markt gebracht und weiterentwickelt haben, ist es nun an der Zeit, sie sowohl den bestehenden Fans als auch neuen Spielern auf der Xbox zugänglich zu machen. 2023 wird es zwei Konsolenveröffentlichungen geben, auf die ihr euch freuen könnt: Age of Empires II: Definitive Edition erscheint am 31. Januar 2023 für Xbox, Age of Empires IV wird später im Jahr auf die Konsolen kommen.“

Dazu wurden weitere Details bekannt gegeben. Mit der Einführung der Age of Empires II: Definitive Edition für Xbox, wird es eine komplett überarbeitete Controller-Steuerung geben. Optional kann selbstverständlich Maus & Tastatur an der Konsole verwendet werden. Ebenso optional ist das Crossplay.

Damit die Controller-Steuerung leicht erlernt werden kann, werden euch neue Tutorials unterstützen. Eine neue KI hilft Anfängern auch beim Ressourcen-Management. Diese neue Spiel-KI soll das Ressourcenmanagement im Strategiespiel effizient und intuitiv machen.

Mit Age of Empires II: Definitive Edition erhalten Xbox-Spieler am 31. Januar 2023 ein riesiges Umfangmonster mit angepasster Steuerung und vieles mehr.

Age of Empires II: Definitive Edition für Xbox

40 Updates

3 DLCs

83 Maps

42 Multiplayer-Zivilisationen

34 Einzelspieler-Kampagnen

10 Multiplayer-Modi

7 Koop-Kampagnen