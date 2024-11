Age of Empires III: Definitive Edition: Teil 1 & 3 und eine Collection für Xbox gesichtet

Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition und eine Age of Empires Collection wurden im Microsoft Store für Xbox gesichtet.

Fans von Age of Empires dürfen jetzt ganz fest die Daumen drücken, denn allem Anschein nach plant Microsoft eine Veröffentlichung von Age of Empires: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition und Age of Empires Definitive Collection.

Im Xbox Store wurden die Spiele bereits gesichtet, wobei aktuell unklar ist, ob die Spiele tatsächlich ihren Weg auf die Xbox finden werden.