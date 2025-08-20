Age of Empires IV: Anniversary Edition: PlayStation 5-Version erscheint im November

World’s Edge hat die Veröffentlichung der Age of Empires IV: Anniversary Edition für PlayStation 5 für den 4. November 2025 angekündigt.
Damit erscheint ein weiterer Haupttitel der Echtzeitstrategiereihe auf einer PlayStation-Konsole. Parallel zur PS5-Version wird das neue Erweiterungspaket Dynasties of the East veröffentlicht, das auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar sein wird.
Der DLC erweitert das Spiel um vier neue Zivilisationen: die Goldene Horde, die Makedonische Dynastie, die Sengoku Daimyo und die Tughluq-Dynastie. Jede dieser Varianten bietet eigene Einheiten, Technologien und strategische Ansätze.
Zusätzlich enthält die Erweiterung acht neue Karten, sechs Biome und einen Einzelspielermodus mit Roguelike-Elementen namens „The Crucible“, in dem ihr euch zufälligen Herausforderungen stellen und eure Armee dynamisch weiterentwickeln könnt.
Age of Empires IV: Anniversary Edition ist bereits für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere, Game Pass und Steam verfügbar. Ab November dann auch für PlayStation 5.
Gut gut, hoffentlich kommt endlich auch mal ein Playstation Titel auf die Xbox, z.b. Uncharted
Das man jetzt sofort die größten Sony Zugpferde direkt auf die Xbox bringt glaube ich noch nicht. Das kommt bestimmt irgendwann in der nächsten Gen. Denke die werden jetzt erstmal die kleineren Exclusives porten wie z.B Returnal oder offenere Marken wie Spiderman und Gran Turismo.
Uncharted ist kein Zugpferd mehr. Der letzte Teil erschien für die PS4.
Wegen einem PS4 Spiel kauft man sicherlich keine PS5 (es gibt eine Collection für die PS5, aber das sind nur leicht aufgehübschte PS4 Versionen
Wird kommen. 🙂
Aber das ist doch gar nicht nötig. Schließlich erscheint bald die eierlegende Xbox-Pc-Wollmilchsau auf der man alle Spiele dieser Welt wird zocken können.. 😀
Spaß beiseite. Es wäre toll, wenn es mehr PS Spiele auf der Xbox und umgekehrt geben würde. Dann könnte ich mir eine Konsole sparen.
Da würde ich nicht drauf bauen. Heute gab es im Wirtschaftsbereich der FAZ den Artikel „Das Ende des Zeitalters der Konsolen“.
Die Öffnung von Microsoft für die Playstation hat nichts damit zu tun, dass sich Sony für die Xbox öffnet. Vielmehr zeigt die Öffnung von Microsoft für Asus, dass es das Unternehmen kapituliert und sich zum Softwareanbieter weiter- bzw. zurückentwickelt.
Ob die Sonyspiele bei einer Asus-Box über Steam abspielbar wären, bezweifele ich zudem. Das wird Sony ebenso untersagen können wie bei GeforceNow. Denn die wollen die eigene Konsole zunächst wie Nintendo behalten.
Wichtig für uns wird mehr sein, dass wir weiter unsere Bibliothek über neuere Geräte abspielen können. Wobei alte Spiele ja wenig kosten. Ein KCD2 kann ich sicher in 10 Jahren für 5 bis 10 Euro mit DLCs bekommen.
Das geht für
Mich nur auf dem PC
Playstation Spieler bekommen endlich Abwechslung und Microsoft verdient Geld. Wein-Win-Situation für beide.
Als sehr aktiver Spieler der Xbox Version freue ich mich natürlich sehr über den PS Port in der Hoffnung dass es von Anfang an Crossplay geben wird. Diese Bestätigung habe ich nämlich bisher noch nicht gefunden. Beim Xbox Release war es zu Beginn nämlich ohne Crossplay mit PC.
Wäre schön wenn die Console Ladder um die PS5 Spieler bereichert werden würde.
Scheint irgendwie doch oneway zu sein. Microsoft haut einen Xbox Titel nach dem anderen auf Playstation & Switch während bei Sony bisher nichts passiert auch null angekündigt wurde (außer dem GaaS Helldiver 2). Ich feier weder (noch) mehr Geld für Microsoft durch Multiplat noch rede ich mir was bezüglich dem finanzieren vom Gamepass ein während Xbox User weiter in die Röhre schauen. Alle Spiele für alle Plattformen…nicht nur Xbox Spiele auf allen Plattformen.
Wird noch kommen. Sony braucht nur ein kleines bisschen länger.
#FullSlate
ich denke wie die. ich möchte Taten sehen und keine Schätzungen. Bald kommt Halo für die PS und wir haben immer noch keine grosse Säule der PS Exklusives. Das nervt!
So sieht es momentan aus… Playstation bekommt MEHR und Xbox WENIGER.
Ob sich das innerhalb der nächsten Jahre ändert? Keine Ahnung
Mal sehen wie es sich verkaufen wird.
Den durchschnittlichen PS-Spieler, jedenfalls so ich wie ich ihn mir vorstelle, sehe ich nicht unbedingt als Strategie-Fan. Ich kenne einfach zu viele Leute, die die PS nur haben/ hatten, um sich einmal im Jahr das neue FIFA zu gönnen 😑
FC, CoD und Grand Talahon sind da Standard 😅.
Grand Talahon 😂
Ich wüsste jetzt echt nicht welches PS5 Spiel ich gerne spielen würde🤔
Meine Empfehlung wäre Days Gone.
Nach Batman, mein größtes Hightlight der Gamescom. Aber im Text ist ein Fehler, das ist nicht das erste Spiel der Reihe (Teil 2 gibt es auch bereits für Playstation).
Das DLC sieht auch cool aus, obwohl ich andere Völker wie Wikinger, Spanier, Azteken erwartet hatte. Die neuen Mechaniken klingen aber sehr cool und dürfte geil werden. Auch der neue Spielmodus (Rogelike) hört sich gut an 🙂