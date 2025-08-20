Age of Empires IV: Anniversary Edition: PlayStation 5-Version erscheint im November

World’s Edge hat die Veröffentlichung der Age of Empires IV: Anniversary Edition für PlayStation 5 für den 4. November 2025 angekündigt.

Damit erscheint ein weiterer Haupttitel der Echtzeitstrategiereihe auf einer PlayStation-Konsole. Parallel zur PS5-Version wird das neue Erweiterungspaket Dynasties of the East veröffentlicht, das auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar sein wird.

Der DLC erweitert das Spiel um vier neue Zivilisationen: die Goldene Horde, die Makedonische Dynastie, die Sengoku Daimyo und die Tughluq-Dynastie. Jede dieser Varianten bietet eigene Einheiten, Technologien und strategische Ansätze.

Zusätzlich enthält die Erweiterung acht neue Karten, sechs Biome und einen Einzelspielermodus mit Roguelike-Elementen namens „The Crucible“, in dem ihr euch zufälligen Herausforderungen stellen und eure Armee dynamisch weiterentwickeln könnt.

Age of Empires IV: Anniversary Edition ist bereits für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere, Game Pass und Steam verfügbar. Ab November dann auch für PlayStation 5.