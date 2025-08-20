Age of Empires IV: Anniversary Edition: PlayStation 5-Version erscheint im November

Age of Empires IV: Anniversary Edition erscheint am 4. November 2025 für PlayStation 5.

World’s Edge hat die Veröffentlichung der Age of Empires IV: Anniversary Edition für PlayStation 5 für den 4. November 2025 angekündigt.

Damit erscheint ein weiterer Haupttitel der Echtzeitstrategiereihe auf einer PlayStation-Konsole. Parallel zur PS5-Version wird das neue Erweiterungspaket Dynasties of the East veröffentlicht, das auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar sein wird.

Der DLC erweitert das Spiel um vier neue Zivilisationen: die Goldene Horde, die Makedonische Dynastie, die Sengoku Daimyo und die Tughluq-Dynastie. Jede dieser Varianten bietet eigene Einheiten, Technologien und strategische Ansätze.

Zusätzlich enthält die Erweiterung acht neue Karten, sechs Biome und einen Einzelspielermodus mit Roguelike-Elementen namens „The Crucible“, in dem ihr euch zufälligen Herausforderungen stellen und eure Armee dynamisch weiterentwickeln könnt.

Age of Empires IV: Anniversary Edition ist bereits für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere, Game Pass und Steam verfügbar. Ab November dann auch für PlayStation 5.

  1. Eisbaer2405 35870 XP Bobby Car Raser | 20.08.2025 - 14:31 Uhr

    Gut gut, hoffentlich kommt endlich auch mal ein Playstation Titel auf die Xbox, z.b. Uncharted

    • OberstKuebel 2410 XP Beginner Level 1 | 20.08.2025 - 14:47 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Das man jetzt sofort die größten Sony Zugpferde direkt auf die Xbox bringt glaube ich noch nicht. Das kommt bestimmt irgendwann in der nächsten Gen. Denke die werden jetzt erstmal die kleineren Exclusives porten wie z.B Returnal oder offenere Marken wie Spiderman und Gran Turismo.

      • DrFreaK666 133240 XP Elite-at-Arms Silber | 20.08.2025 - 15:52 Uhr
        Antwort auf OberstKuebel

        Uncharted ist kein Zugpferd mehr. Der letzte Teil erschien für die PS4.
        Wegen einem PS4 Spiel kauft man sicherlich keine PS5 (es gibt eine Collection für die PS5, aber das sind nur leicht aufgehübschte PS4 Versionen

    • Carfesh 920 XP Neuling | 20.08.2025 - 15:10 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Aber das ist doch gar nicht nötig. Schließlich erscheint bald die eierlegende Xbox-Pc-Wollmilchsau auf der man alle Spiele dieser Welt wird zocken können.. 😀

      Spaß beiseite. Es wäre toll, wenn es mehr PS Spiele auf der Xbox und umgekehrt geben würde. Dann könnte ich mir eine Konsole sparen.

    • EdgarAllanFloh 101780 XP Profi User | 20.08.2025 - 16:50 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Da würde ich nicht drauf bauen. Heute gab es im Wirtschaftsbereich der FAZ den Artikel „Das Ende des Zeitalters der Konsolen“.

      Die Öffnung von Microsoft für die Playstation hat nichts damit zu tun, dass sich Sony für die Xbox öffnet. Vielmehr zeigt die Öffnung von Microsoft für Asus, dass es das Unternehmen kapituliert und sich zum Softwareanbieter weiter- bzw. zurückentwickelt.

      Ob die Sonyspiele bei einer Asus-Box über Steam abspielbar wären, bezweifele ich zudem. Das wird Sony ebenso untersagen können wie bei GeforceNow. Denn die wollen die eigene Konsole zunächst wie Nintendo behalten.

      Wichtig für uns wird mehr sein, dass wir weiter unsere Bibliothek über neuere Geräte abspielen können. Wobei alte Spiele ja wenig kosten. Ein KCD2 kann ich sicher in 10 Jahren für 5 bis 10 Euro mit DLCs bekommen.

  3. Robilein 1145190 XP Xboxdynasty Legend Silber | 20.08.2025 - 14:46 Uhr

    Playstation Spieler bekommen endlich Abwechslung und Microsoft verdient Geld. Wein-Win-Situation für beide.

  4. tokash 1340 XP Beginner Level 1 | 20.08.2025 - 15:07 Uhr

    Als sehr aktiver Spieler der Xbox Version freue ich mich natürlich sehr über den PS Port in der Hoffnung dass es von Anfang an Crossplay geben wird. Diese Bestätigung habe ich nämlich bisher noch nicht gefunden. Beim Xbox Release war es zu Beginn nämlich ohne Crossplay mit PC.

    Wäre schön wenn die Console Ladder um die PS5 Spieler bereichert werden würde.

  5. wussii 43150 XP Hooligan Schubser | 20.08.2025 - 15:24 Uhr

    Scheint irgendwie doch oneway zu sein. Microsoft haut einen Xbox Titel nach dem anderen auf Playstation & Switch während bei Sony bisher nichts passiert auch null angekündigt wurde (außer dem GaaS Helldiver 2). Ich feier weder (noch) mehr Geld für Microsoft durch Multiplat noch rede ich mir was bezüglich dem finanzieren vom Gamepass ein während Xbox User weiter in die Röhre schauen. Alle Spiele für alle Plattformen…nicht nur Xbox Spiele auf allen Plattformen.

    • DBGH miLKa 8390 XP Beginner Level 4 | 20.08.2025 - 15:45 Uhr
      Antwort auf wussii

      ich denke wie die. ich möchte Taten sehen und keine Schätzungen. Bald kommt Halo für die PS und wir haben immer noch keine grosse Säule der PS Exklusives. Das nervt!

    • JAG THE GEMINI 129840 XP Man-at-Arms Onyx | 20.08.2025 - 16:58 Uhr
      Antwort auf wussii

      So sieht es momentan aus… Playstation bekommt MEHR und Xbox WENIGER.
      Ob sich das innerhalb der nächsten Jahre ändert? Keine Ahnung

  7. Evilski 30300 XP Bobby Car Bewunderer | 20.08.2025 - 16:00 Uhr

    Ich wüsste jetzt echt nicht welches PS5 Spiel ich gerne spielen würde🤔

  8. Chicko90 20755 XP Nasenbohrer Level 1 | 20.08.2025 - 16:53 Uhr

    Nach Batman, mein größtes Hightlight der Gamescom. Aber im Text ist ein Fehler, das ist nicht das erste Spiel der Reihe (Teil 2 gibt es auch bereits für Playstation).

    Das DLC sieht auch cool aus, obwohl ich andere Völker wie Wikinger, Spanier, Azteken erwartet hatte. Die neuen Mechaniken klingen aber sehr cool und dürfte geil werden. Auch der neue Spielmodus (Rogelike) hört sich gut an 🙂

