Age of Empires IV: So gewinnt ihr gegen die KI auf sehr schwer

In diesem Video zu Age of Empires IV zeigen wir euch, wie ihr gegen die KI auf sehr schwer gewinnen könnt.

Zur großen Überraschung gab es auf der Gamescom ein Shadow-Drop nur wenige Stunden nach dem Livestream aus Köln gab es Age of Empires IV für alle Abonnenten im Xbox Game Pass. Wir von XboxDynasty haben uns das Spiel einmal angesehen und hatten euch bereits die ersten 30 Minuten vom Spiel vorgestellt.

Ein weiteres Video zeigt euch wie ihr gegen die KI auf sehr schwer gewinnen könnt. Durch diesen Sieg auf sehr schwer werdet ihr einige Erfolge freischalten und deswegen haben wir das Ganze für euch festgehalten. In diesem Video hatten wir mit den Maliern gespielt. Die Fraktion, die ihr wählt, spielt am Ende keine Rolle. Wollt auch ihr einen Sieg gegen die KI auf sehr schwer gewinnen, könnt ihr das Video als Leitfaden betrachten. Es gibt mit Sicherheit noch einige andere Wege, wie ihr gegen die KI gewinnen könnt. Unser Weg war die für uns einfachste Variante, den Gegner in Schach zu halten und das Spiel über die Zeit zu bringen, ohne selbst groß aktiv zu werden.

Wir von XboxDynasty haben Folgendes eingestellt:

– Zeitalter zu Beginn: Maximalstufe

– Wir haben nur geweihte Stätte als Sieg ausgewählt

– Eine kleine Map 1vs1 ist hier von Vorteil, da die geweihten Stätten nicht weit auseinander liegen.

– Die Map stellt ihr auf aufgedeckt, so seht ihr, was der Gegner macht, welche Truppen er bewegt und wo die geweihten Stätten sind.

Jetzt müsst ihr nur noch alle drei geweihten Stätte einnehmen und 10 Minuten halten. Produziert dabei immer wieder neue Einheiten und schickt diese auf zu den Stätten. Der Gegner wird versuchen einen der 3 einzunehmen, hindert ihn daran und ihr werdet schnell als Sieger vom Feld gehen. Als Belohnung winken euch einige Erfolge.

Hier unsere Variante gegen die KI auf sehr schwer:

