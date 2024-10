Age of Mythology: Retold: Arena of the Gods Modus im November spielbar

Age of Mythology: Retold erhält im November den kostenlosen Spielmodus Arena of the Gods.

Spieler von Age of Mythology: Retold notieren sich den 7. November, denn an diesem Tag wird es kostenlos einen neuen Spielmodus geben.

Der Modus Arena of the Gods lässt Spieler in die Rolle eines legendären Helden schlüpfen. Es erwartet sie 35 Scharmützelmissionen, in denen sie sich durch mythische Landschaften kämpfen, und göttliche Herausforderungen meisten.

Spieler kämpfen alleine oder schließen sich mit Freunden zusammen, um eine mit Weltveränderungen vollgepackte Arena zu erleben, in der das Chaos des wechselnden Wetters sowie uralte Mächte in den Vordergrund rücken.

Erfahrt weitere Details zum kommenden Modus auf der offiziellen Seite.