Age of Mythology: Retold: Closed-Beta-Termin für Mitte Juli festgesetzt

In den kommenden Tagen findet die Closed Beta für Age of Mythology: Retold statt.

Mit Age of Mythology: Retold wird der Klassiker aus dem Jahre 2002 neu aufgelegt. Bevor am 4. September der Startschuss für PC und Xbox Series X|S fällt, geht die Neuauflage am 12. Juli ab 11 Uhr Pacific Time (20 Uhr unserer Zeit) in die Closed Beta.

Diese läuft bis zum 14. Juli um 11:59 Uhr Pacific Time (09:00 Uhr unserer Zeit) und bietet Beta-Spielern Zugriff auf das Tutorial, drei Pantheons (griechisch, nordisch und ägyptisch) und die ersten fünf Missionen der Kampagne „Fall of the Trident“.

Sinn der Closed Beta ist es, die Systeme zu optimieren, Bugs zu beseitigen und Feedback zu sammeln. Abgesehen von der Beta ist zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Stresstest auf Stream geplant, für den keine Vorbestellungen nötig sein werden. Informationen hierzu sollen folgen.