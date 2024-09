Age of Mythology: Retold: Die Götter warten im Xbox Game Pass

Microsoft und World’s Edge verkünden stolz, dass Age of Mythology: Retold ab sofort auf Steam, Windows PC, Xbox und via Xbox Cloud Gaming erhältlich ist.

Damit erscheint erstmals ein Age of Empires- oder Age of Mythology-Spiel gleichzeitig für PC und Xbox – ein wichtiger Meilenstein für das Franchise.

Age of Mythology: Retold aktualisiert und verbessert das klassische Age of Mythology von vor über zwei Jahrzehnten, mit optimierter Grafik, Audio und Gameplay-Änderungen. Fordert euch selbst in der Singeplayer-Kampagne mit 50 Missionen heraus oder tretet in epischen Kämpfen gegen Göttinnen, Götter, Monster und Schergen an.

Ein vollkommen neuer Modus, „Arena of the Gods“, ist ebenfalls geplant und bietet eine neue Variante des Age-Gameplay-Formats. Weitere Informationen zu „Arena of the Gods“ werden in Kürze bekannt gegeben.