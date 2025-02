Age of Mythology: Retold: Erscheint mit Age of Empires II offiziell für PlayStation 5

Heute wurden gleich zwei Spiele offiziell für PlayStation 5 angekündigt: Age of Empires II Definitive Edition und Age of Mythology: Retold.

Michael Mann, Head of Xbox Worlds Edge gab bekannt: „Ich freue mich, mitteilen zu können, dass wir den Fans mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, indem wir Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Mythology: Retold auf PlayStation 5 bringen.“

„Die Möglichkeit, auf allen Plattformen zu spielen, ist ein großer Fortschritt für unsere Franchise, und es geht darum, unsere Community zusammenzubringen. Hier geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern darum, die Age-Community zu vergrößern und zu stärken. Mit Cross-Play schaffen wir ein globales Schlachtfeld, auf dem jede Strategie, jedes Imperium und jeder Spieler zählt.“