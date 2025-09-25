Age of Mythology: Retold: Heavenly Spear entfesselt japanische Göttermacht im Launch-Trailer

3 Autor: , in News / Age of Mythology: Retold
Image: Xbox Game Studios

Age of Mythology: Retold Heavenly Spear Erweiterung mit Amaterasu und neuen Göttern im Launch-Trailer entfesselt.

Mit der neuen Erweiterung Heavenly Spear für Age of Mythology: Retold taucht ihr ab dem 30. September tief in die faszinierende Welt des alten Japans ein – mit neuen Göttern, furchteinflößenden Monstern, mächtigen Fähigkeiten und einer fesselnden Kampagne.

In 12 actiongeladenen Missionen begleitet ihr Yasuko, die Tochter eines Bauern, auf ihrer Reise vom einfachen Leben zur epischen Schlacht gegen das Böse. Als sie eine magische Speer-Relikt entdeckt, wird sie zur letzten Hoffnung gegen Kagemasa, einen skrupellosen Kriegsherrn, der die Sonnengöttin Amaterasu versklaven und selbst zum Gott aufsteigen will.

Im heute veröffentlichten Launch-Trailer erhaltet ihr einen Vorgemacj auf die göttliche Macht, die nächste Woche entfesselt wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

3 Kommentare Added

  1. Katanameister 205000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.09.2025 - 17:06 Uhr

    Zusammen mit Forza und dem Flight Simulator hat man das Thema gut für die TGS getroffen.

    0
  2. RumRoGERs 95665 XP Posting Machine Level 3 | 25.09.2025 - 17:28 Uhr

    Die Erweiterung sieht cool aus.
    Wenn das Spiel wieder un meiner Gaming Rotation ist, werde ich es mir bestimmt holen.

    0

