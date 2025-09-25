Age of Mythology: Retold: Heavenly Spear entfesselt japanische Göttermacht im Launch-Trailer

Mit der neuen Erweiterung Heavenly Spear für Age of Mythology: Retold taucht ihr ab dem 30. September tief in die faszinierende Welt des alten Japans ein – mit neuen Göttern, furchteinflößenden Monstern, mächtigen Fähigkeiten und einer fesselnden Kampagne.

In 12 actiongeladenen Missionen begleitet ihr Yasuko, die Tochter eines Bauern, auf ihrer Reise vom einfachen Leben zur epischen Schlacht gegen das Böse. Als sie eine magische Speer-Relikt entdeckt, wird sie zur letzten Hoffnung gegen Kagemasa, einen skrupellosen Kriegsherrn, der die Sonnengöttin Amaterasu versklaven und selbst zum Gott aufsteigen will.

Im heute veröffentlichten Launch-Trailer erhaltet ihr einen Vorgemacj auf die göttliche Macht, die nächste Woche entfesselt wird.