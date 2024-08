Age of Water: Die letzte Schlacht hat begonnen

Autor:, in / Age of Water

Die letzte Schlacht der Saison ist bereits in Age of Water verfügbar!

Gaijin Entertainment und Three Whales Studio kündigen die Veröffentlichung der Episode „Against the Tide“ für das Online-Nautik-Adventure Age of Water an.

Die Spieler treffen auf den Hauptbösewicht der Saison, erhalten neue Quests, rüsten ihre Schiffe mit neuen Modulen auf, kämpfen gegen riesige Bosse und nehmen an der epischen Verteidigung der Drei Wale teil. Zu diesen neuen Endgegnern gehören ein schnelles Boot mit Flammenwerfern, ein praktisch unverwundbares gepanzertes Boot und ein Schiff mit Nebelgenerator und Raketenwerfern.

Die Episode „Gegen die Flut“ schließt den Handlungsbogen ab, der mit der Veröffentlichung des Basisspiels in diesem Frühjahr begann.