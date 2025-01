Age of Water: Neue Feinde und Abenteuer stechen in See

Autor:, in / Age of Water

In Age of Water stellen sich Spieler im „Beyond the Waves“-Update neuen Feinden und begeben sich auf neue Abenteuer.

Gaijin Entertainment und Three Whales Studio freuen sich, die Veröffentlichung des „Beyond the Waves“-Updates für Age of Water anzukündigen, dem postapokalyptischen Seefahrtsabenteuer, dass seine lebendige und gefährliche Welt weiter ausbaut.

Dieses neueste Update lässt die Spieler tiefer in den Ozean eintauchen, mit neuen Herausforderungen, mächtigen Waffen und einer fesselnden Geschichte, die selbst die erfahrensten Kapitäne auf die Probe stellen wird.

Das Update bietet einen brandneuen Team-PVP-Modus, „Kontrollpunkte“, in dem die Spieler zusammenarbeiten müssen, um strategische Orte zu erobern und zu verteidigen, die über die tückischen Gewässer verstreut sind.

Für diejenigen, die noch größere Herausforderungen suchen, verbergen sich auf den Meeren jetzt fünf gefährliche Zonen, die jeweils von furchterregenden Bossen bewacht werden, deren Schwierigkeitsgrad eskaliert.

Außerdem lädt eine brandneue Questreihe die Spieler dazu ein, neue Geschichten und Geheimnisse zu entdecken, die in den Wellen verborgen sind.

Noch nie war es gefährlicher – und lohnender -, sich weit von den gecharterten Gewässern zu entfernen. Gleich hinter dem Rand des Sektors lauert ein kolossaler Weltboss. Dieser einzigartige Feind wird die Fähigkeiten und Strategien der Spieler bis an ihre Grenzen bringen und eine epische Konfrontation bieten, wie es sie in Age of Water noch nie gegeben hat.

Zur Unterstützung in diesen erbitterten Kämpfen können Kapitäne nun auf den sechsten Waffenrang zugreifen, der verheerende neue Feuerkraft freischaltet. Zu diesen tödlichen Werkzeugen gehört die Einführung eines neuen Waffentyps für die Spieler: der Raketenwerfer. Kein Kapitän kann allein segeln, und mit diesem Update kommt ein neues Besatzungsmitglied hinzu, das die Spieler auf ihrer Reise begleiten kann.

Die Welt selbst ist mit zehn neuen Kampfzonen, die für Feuergefechte zu Fuß konzipiert wurden, noch dynamischer geworden. Diese Schlachtfelder bieten intensive Nahkampf-Action und zwingen die Spieler dazu, ihre Taktiken über den Seekrieg hinaus anzupassen.

Das „Beyond the Waves“-Update stellt eine bedeutende Entwicklung für Age of Water dar und implementiert neue Features und Inhalte, die für das Spielerlebnis essenziell sind.

Egal, ob ihr eure Mannschaft zum Kampf versammelt, die Welt erkundet oder euch mächtigen Bossen stellt, der Ozean ist lebendiger – und gefährlicher – als je zuvor.

Daher freut sich der Publisher ankündigen zu können, dass mit dem „Beyond the Waves“-Update die Early-Access-Phase von Age of Water offiziell beendet und das Spiel zu einem vollwertigen Release wird.