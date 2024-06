Age of Wonders 4: Eldritch Realms ist ab sofort verfügbar

Autor:, in / Age of Wonders 4

Paradox Interactive und Triumph Studios haben Age of Wonders 4: Eldritch Realms veröffentlicht, eine umfangreiche Erweiterung, die das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel auf eine neue Ebene hebt.

Eldritch Realms ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S erhältlich und kann zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro im digitalen Handel erworben oder als Teil der Premium Edition von Age of Wonders 4 oder des Expansion-Passes heruntergeladen werden.

Zusätzlich zu einem neuen spielbaren Herrschertyp, neuen Zauberbüchern, neuen physischen Formen, Reittieren, Events und Story-Realms führt Eldritch Realms eine neue Ebene in die Welt ein, welche die Spieler mit unglaublichen Gefahren und Monstern herausfordert.

Gleichzeitig mit Eldritch Realms wurde heute das kostenlose Mystic Update veröffentlicht, das dem Basisspiel neue Inhalte und Verbesserungen für alle Spieler hinzufügt.

Diese Updates enthalten zufällige Realms mit versteckten Eigenschaften, neue Pantheon-Inhalte und eine umfangreiche Überarbeitung der Mystischen Kultur. Alle Details sind in den umfangreichen Patch Notes zu finden.

In Age of Wonders 4: Eldritch Realms werden die Spieler entdecken, was in den Räumen zwischen den Räumen lauert.

Der Umbral Abyss ist eine neue Ebene auf der Karte, in der die Korruption die Oberhand gewonnen hat und unvorstellbare Schrecken darauf warten, alles Gute in der Welt zu verschlingen.

Schon das Betreten dieses Bereichs ist für Sterbliche und Godir gleichermaßen tödlich, doch mit Hilfe von Verwandlungsmagie können tapfere Helden die mächtigen Geheimnisse dieses Sektors entdecken.

Mit einem neuen Herrschertyp, dem Eldritch-Lord, und neuer Magie, mit der man die Dunkelheit beherrschen (oder zurückdrängen) kann, werden die Welten von Age of Wonders 4 noch größer und herausfordernder für Spieler aller Spielstärken.

Der Release-Trailer zu Eldritch Realms gewährt einen ersten Blick hinter den Schleier: