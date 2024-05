Age of Wonders 4: Eldritch Realms wird bald geöffnet

Autor:, in / Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 wird am 18. Juni die Eldritch Realms öffnen. Verbotene Magie anwenden in der neuesten Erweiterung für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S.

Paradox Interactive und Triumph Studios haben Details und den Veröffentlichungstermin von Age of Wonders 4: Eldritch Realms bekannt gegeben, der nächsten großen Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel.

Eldritch Realms fügt der Spielwelt eine komplett neue Ebene, einen neuen spielbaren Herrschertyp, neue Zauberbücher, neue körperliche Formen, Reittiere, Ereignisse und vieles mehr hinzu.

Eldritch Realms erscheint am 18. Juni 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro. Spieler, die bereits die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Eldritch Realms als Teil ihres Pakets, sobald die Erweiterung veröffentlicht wird, und komplettieren damit die Inhalte des ersten Expansion-Passes.

In Age of Wonders 4: Eldritch Realms werden die Spieler entdecken, was in den Räumen zwischen den Räumen lauert. Der Umbral Abyss ist eine neue Ebene auf der Karte, in der die Korruption die Oberhand gewonnen hat und unvorstellbare Schrecken darauf warten, alles Gute in der Welt zu verschlingen. Schon das Betreten dieses Bereichs ist für Sterbliche und Godir gleichermaßen tödlich, doch mit Hilfe von Verwandlungsmagie können tapfere Helden die mächtigen Geheimnisse dieses Sektors entdecken.

Mit einem neuen Herrschertyp, dem Eldritch-Lord, und neuer Magie, mit der man die Dunkelheit beherrschen (oder zurückdrängen) kann, werden die Welten von Age of Wonders 4 noch größer und herausfordernder für Spieler aller Spielstärken.

Die wichtigsten Features von Age of Wonders 4: Eldritch Realms:

Neue Kartenebene: The Umbral Abyss: Neue taktische Kampfkarten, einzigartige Orte zum Erforschen und neue, unabhängige Fraktionen der Bewohner des Umbral warten auf Spieler, die den gefährlichen Umgebungen standhalten können!

The Umbral Abyss: Neue taktische Kampfkarten, einzigartige Orte zum Erforschen und neue, unabhängige Fraktionen der Bewohner des Umbral warten auf Spieler, die den gefährlichen Umgebungen standhalten können! Neuer Herrschertyp: Die Eldritch-Sovereigns sind uralte Kreaturen von schrecklicher Macht, die durch den Umbral Abyss korrumpiert wurden und über eine einzigartige Thrall-Zaubermechanik verfügen. Wähle deinen Weg als Herrscher der Eldritch- Sovereigns und entscheide dich zwischen der Beherrschung deiner Feinde, der Manipulation des Fleisches oder wilder, chaotischer Magie.

Die Eldritch-Sovereigns sind uralte Kreaturen von schrecklicher Macht, die durch den Umbral Abyss korrumpiert wurden und über eine einzigartige Thrall-Zaubermechanik verfügen. Wähle deinen Weg als Herrscher der Eldritch- Sovereigns und entscheide dich zwischen der Beherrschung deiner Feinde, der Manipulation des Fleisches oder wilder, chaotischer Magie. Drei neue Bücher: Verschärfe deinen Griff mit dem Buch der Tentakel, verwandle die Stärke deiner Feinde in Schwäche mit dem Buch der Verderbnis oder vertreibe die Dunkelheit mit dem Buch der reinigenden Flamme.

Verschärfe deinen Griff mit dem Buch der Tentakel, verwandle die Stärke deiner Feinde in Schwäche mit dem Buch der Verderbnis oder vertreibe die Dunkelheit mit dem Buch der reinigenden Flamme. Neues Ereignissystem: Minikrisen bedrohen alle Herrscher auf einmal in den Kosmischen Ereignissen, einer Reihe von Ereignissen mit einzigartigen taktischen Karten, Einheiten und Mechanismen – und mächtigen Belohnungen!

Minikrisen bedrohen alle Herrscher auf einmal in den Kosmischen Ereignissen, einer Reihe von Ereignissen mit einzigartigen taktischen Karten, Einheiten und Mechanismen – und mächtigen Belohnungen! Zwei neue Formen: Schwärmen Sie als Insektenfraktion in die Schlacht oder führen Sie die Rückkehr der Syronen aus der Vergangenheit von Age of Wonders an!

Schwärmen Sie als Insektenfraktion in die Schlacht oder führen Sie die Rückkehr der Syronen aus der Vergangenheit von Age of Wonders an! Zwei neue Story-Königreiche: Kehrt nach Athla zurück und verteidigt es in epischen Schlachten, die über das Schicksal der Welt entscheiden.

Kehrt nach Athla zurück und verteidigt es in epischen Schlachten, die über das Schicksal der Welt entscheiden. Und noch viel mehr: 2 neue Reittiere, 3 neue Realm-Eigenschaften, 2 neue Realm-Templates, 5 neue vorgefertigte Herrscher, 6 neue Musikstücke und ein düsterer, verstörender neuer Interface-Skin erwarten dich in den Eldritch Realms!

Zeitgleich mit Eldritch Realms erscheint am 18. Juni ein kostenloses Inhaltsupdate für alle Age of Wonders 4-Spieler. Das Mystic-Update wird neue Features wie zufällige Reiche mit versteckten Eigenschaften, neue Pantheon-Inhalte und eine erweiterte Überarbeitung der Mystic-Kultur enthalten. Alle Details zu diesem kostenlosen Update werden kurz vor der Veröffentlichung in den Patch Notes bekannt gegeben.