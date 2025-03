Age of Wonders 4: Giant Kings erscheint am 1. April

Autor:, in / Age of Wonders 4

Giant Kings für Age of Wonders 4 erscheint am 1. April! Gigantische Erweiterung für PC, Xbox Serie X|S und PlayStation 5 steht kurz vor der Veröffentlichung.

Paradox Interactive hat Details und das Veröffentlichungsdatum von Giant Kings bekannt gegeben, der neuesten Erweiterung für sein preisgekröntes Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4.

Giant Kings fügt die mächtigen Riesenältesten aus früheren Spielen der Age of Wonders-Reihe als neuen Herrschertyp hinzu, zusammen mit neuen Zauberbüchern, neuen Reichen zum Erobern, neuen Wundern zum Erforschen und vielem mehr.

„Giant Kings“ erscheint am 1. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro. Spieler, die den Expansion Pass 2 für Age of Wonders 4 besitzen, erhalten Giant Kings als Teil ihres Kaufs, wenn die Erweiterung veröffentlicht wird, ohne zusätzliche Kosten.

In Giant Kings können die Spieler den Riesenältesten ihren rechtmäßigen Platz als Herrscher des Astralmeers zurückgeben, während sie in die unzähligen Reiche von Age of Wonders zurückkehren. Die Spieler können die Ruinen des gefallenen Imperiums der Riesen erkunden, vergessene Kristallmagie aufspüren, um ihre Armeen zu stärken, und in der Tiefe nach verlorenen Schätzen suchen. Diese Erweiterung führt den neuen Herrschertyp der Riesen ein, eine mächtige neue Behausung und eine Reihe handgefertigter Regionen, die es zu erkunden gilt.

Die Features von Giant Kings:

Neuer Herrschertyp: Die Spieler steigen zu mächtigen Riesenkönigen auf, die mit unübertroffener Macht über die Sterblichen herrschen. Riesenkönige verfügen über einzigartige Terraforming-Fähigkeiten und können gleich zu Beginn des Spiels die Itemschmiede nutzen. Sie können uralte Waffen beschwören, um mit ihnen zu kämpfen, und mächtige Runen freischalten, um einzigartige Ausrüstung zu schmieden. Die Spielerinnen und Spieler wählen einen von vier mächtigen Clans und verändern die Welt um sich herum: Sie ebnen Gipfel ein, heben Berge an, formen Lava und frieren das Land ein!

Neue, riesige Regionen, die die Spielerinnen und Spieler ihrem Reich hinzufügen können, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, warten darauf, erforscht zu werden – wunderschöne Wasserfälle, die Überreste uralter Drachen, majestätische unterirdische Monumente und vieles mehr! Ladenbauwerke: Händler durchstreifen nun das Land und bieten mächtige Dienste und seltene Waren an. Wer einen von drei Ladentypen besucht, kann Heldenausrüstung und -fertigkeiten, Reittiere oder strategische Ansichten von Gebieten auf der Weltkarte erwerben. Seid ihr mutig genug? Überfallt diese Händler, um ihre Waren zu erbeuten – aber Vorsicht, vielleicht bleiben euch zukünftige Geschäfte verwehrt!

Einen Trailer gibt es hier: