Age of Wonders 4: Neue Inhalte mit Expansion Pass abrufbar

Errichtet das dunkle Fantasy-Imperium eurer Albträume mit Expansion Pass 3 für Age of Wonders 4 und beherrscht im November die Reiche als Vampirherrscher.

Publisher Paradox Interactive hat die nächste Reihe von DLCs für Age of Wonders 4 vorgestellt, dem Fantasy-Strategiespiel von Triumph Studios.

Ab sofort erhalten Spieler mit dem Expansion Pass 3 sofortigen Zugriff auf einen kleinen DLC und Zugang zu drei großen DLCs, die in naher Zukunft veröffentlicht werden.

Das kleine Cosmic Wanderer Pack ist sofort nach dem Kauf verfügbar. Weitere DLCs werden im Laufe dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres erscheinen, darunter „Thrones of Blood“, ein Herrscher-Paket rund um Vampir-Herrscher, das am 11. November 2025 veröffentlicht wird.

Der Expansion Pass 3 ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 € erhältlich.

Age of Wonders 4: Expansion Pass 3 entführt die Spieler in die entlegenen Gebiete des Astralmeers, wo vergessene Reiche und verbotene Kräfte darauf warten, entdeckt zu werden.

Es werden drei große DLCs eingeführt, die die Optionen und Geschichten der Spieler verbessern und erweitern, von neuen Herausforderungen und magischen Büchern bis hin zu neuen Kulturen und Herrschertypen und allem, was dazwischen liegt.

Die kleinere Erweiterung „Cosmic Wanderer“ ist bereits verfügbar und enthält einen neuen vorgefertigten Herrschercharakter, neue kosmetische Optionen für Kostüme und Gegenstände, neue Heldenausrüstungen und eine neue Gesellschaftseigenschaft.

Mit dem Kauf des Erweiterungspasses 3 erhalten Spieler sofortigen Zugriff auf „Cosmic Wanderer“ und Zugriff auf die übrigen Veröffentlichungen, sobald diese verfügbar sind.

Die nächste Veröffentlichung, „Thrones of Blood“, fügt Age of Wonders 4 einen neuen Herrschertyp hinzu, den Vampiren, und gewährt den Spielern neue Kräfte und Optionen, die nur diesen untoten Herrschern zur Verfügung stehen.

Mit neuen Fertigkeitsbäumen voller dunkler Fähigkeiten, einem Vampirschloss, das den Platz des Zaubererturms einnimmt, der Macht, Helden in vampirische Diener zu verwandeln, und Ritualzaubern, die Thralls als arkanen Treibstoff nutzen, ermöglicht Thrones of Blood den Spielern, ihren blutrünstigen Ambitionen wie nie zuvor zu frönen.

Das Herrscher-Paket Thrones of Blood enthält außerdem:

Drei neue Bücher, die sich um Magie drehen, die Feinde schwächt, Verbündete stärkt und die Schmerzen der Gegner nutzt, um selbst mächtiger zu werden.

Neue narrative Inhalte, darunter eindringliche Questreihen, die das Schicksal verlorener Seelen verfolgen, und ein neuer Story-Reich, der sich mit der Entstehung aller Vampire befasst.

Neue Kartenfunktionen, darunter die dunklen Sunless Lands, neue gotische antike Wunder und Sehenswürdigkeiten sowie das mit Magie durchdrungene Material Blood Glass.

Neue Wildtier-Einheiten mit Horden von Untoten, grausamen, verschlingenden Maden und unzähligen Fledermäusen.

Neue Musik, neue Benutzeroberfläche, neue Realm-Optionen und vieles mehr.

Zukünftige DLCs, die im Expansion Pass 3 enthalten sind, umfassen Rise from Ruin, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

Damit wird Age of Wonders 4 um eine neue Kultur erweitert: die Nomaden, die wie geschaffen dafür sind, in den verwüsteten Welten dieser Erweiterung zu überleben und zu gedeihen, zusammen mit neuen Büchern, Umgebungen und Wildtieren.

Das Set wird im zweiten Quartal 2026 mit „Secrets of the Archmages“ abgeschlossen, einem storybasierten Paket, das die verborgenen Künste und Geschichten der berühmten Zaubererkönige von Athla erkundet und Zugang zu ihren Büchern und Reichen gewährt.