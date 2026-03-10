Age of Wonders 4: Rise from Ruin jetzt erhältlich

Age of Wonders 4: Rise from Ruin ist jetzt erhältlich! Neue Erweiterung für Triumphs Fantasy-Strategiespiel jetzt für PC, Xbox und PlayStation.

Paradox Interactive hat das neueste Culture Pack für das Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 von Triumph Studios veröffentlicht.

Rise from Ruin ist ab heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und erweitert das Spiel um eine neue Nomadenkultur, eine zusätzliche Erscheinungsform sowie In-Game-Features, die den nomadischen Spielstil erkunden. Das Pack ist digital zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhältlich und ist auch im Bundle Age of Wonders 4: Expansion Pass 3 enthalten.

In Age of Wonders 4: Rise from Ruin errichten die Spielerinnen und Spieler ein mächtiges Reich aus der Glut der Asche.

Sie begeben sich auf eine Reise in die Dürren Welten und erkunden deren verwüstete Landschaften mit der Nomadenkultur, die sich auf einzigartige Weise an das Überleben und Gedeihen in der Trostlosigkeit angepasst hat. Sie entdecken die verlorenen Zauberkräfte, die diese Reiche verwüstet haben, und entscheiden, ob sie diese für immer verbannen oder ihre Macht für den eigenen Aufstieg nutzen wollen.

Die Features von Age of Wonders 4: Rise from Ruin

Neue Kultur – Nomaden: Als Meister der Mobilität können Nomaden nicht nur ganze Städte quer durch das Reich transportieren, sondern auch unerbittlich nach Eroberung und Macht streben. Als Erobererhorden und Plünderer saugen sie die magischen Ödländer auf der Suche nach mächtigen Essenzen aus, bevor sie weiterziehen und nur Verwüstung hinterlassen. Die Spielerinnen und Spieler können zwischen Eroberern wählen, um schnelle, aggressive Überfälle durchzuführen und feindliches Territorium zu erobern, oder Plünderern, um antike Wunderwerke und Schlachtbeute zu sammeln und ihre Macht auszubauen.

Neue Erscheinungsform – das Hasenvolk: Als die Welt zusammenbrach, überlebte das Hasenvolk dank seiner Schnelligkeit, seines Instinkts und seines unerschütterlichen Überlebenswillens. Es gedeiht dort, wo andere untergehen, und macht seine Beweglichkeit und List zu seinen ultimativen Waffen.

Drei neue Bücher: Mit dem Buch der Kriegerschar können Spielerinnen und Spieler starke Armeen aufstellen und Einheiten in höhere Ränge befördern. Mithilfe des Buchs der Sandjäger können sie Sandwolken erzeugen, Gegner blenden und Wächter der Wüste herbeirufen. Mit dem Buch des Kriegsherrn erobern sie das Reich mithilfe mächtiger Krieger und höllischer Verbündeter.

Neue Inhalte auf der Weltkarte: In den Astral Barrens, einem neuen Terrain, das aus einer verheerenden magischen Katastrophe entstanden ist, müssen Spielerinnen und Spieler überleben. Dabei wurde die Magie selbst korrumpiert. Diese gnadenlose Ödnis entzieht Mana, stoppt die Regeneration und bestraft Zauberinnen und Zauberer: Instabile Energien führen dazu, dass Zauber nach hinten losgehen und lebendige Magie verkümmert. 20 zusätzliche, individuell gestaltete Regionen, eine neue Realm-Eigenschaft, die den Einsatz von Magie gefährdet, und viele weitere Features sorgen für neue Herausforderungen an jeder Ecke!

Es gibt noch viel mehr: zwei neue Reittiere, fünf neue Realm-Eigenschaften, drei neue Musikstücke, neue narrative Inhalte, neue Wildtiere und Einheiten, ein neuer Interfaceskin und vieles mehr!

Hier der Trailer für euch: