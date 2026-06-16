Age of Wonders 4: Secrets of the Archmages ab sofort erhältlich

Age of Wonders 4 erhält mit Secrets of the Archmages ein neues Story-Paket voller Magie und Abenteuer.

Paradox Interactive hat mit Age of Wonders 4: Secrets of the Archmages eine neue Erweiterung für das Fantasy-Strategiespiel veröffentlicht.

Das Story-Paket ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und kann entweder einzeln oder über den Expansion Pass 3 bezogen werden.

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen neue Story-Inhalte rund um die legendären Zaubererkönige von Athla. Spieler erkunden dabei drei neue Story-Reiche und stellen sich Herausforderungen in unterschiedlichen Regionen des Astralraums.

Zusätzlich erweitert der DLC das Spiel um sechs neue magische Bücher. Diese bieten neue Zauber, Fähigkeiten und Strategien für den Aufbau und die Entwicklung eigener Reiche und Armeen.

Neu ist außerdem das Eulenvolk als spielbare Form. Die neue Fraktionsoption kann optisch angepasst werden und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Erstellung individueller Herrscher und Reiche.

Auch die Weltkarte wird erweitert. Verborgene Taschendimensionen, neue Sehenswürdigkeiten, zusätzliche Gefahren und bisher unbekannte Regionen des Astralen Meeres sorgen für weitere Erkundungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus enthält die Erweiterung neue Einheiten, Wildtiere, Musikstücke, Pantheon-Inhalte sowie ein neues Interface-Design.

Parallel zum DLC erscheint das kostenlose Sprite-Update für alle Besitzer von Age of Wonders 4. Das Update bringt verschiedene Gameplay-Anpassungen und neue Inhalte mit sich, darunter Änderungen am Reichsentwicklungsbaum, zusätzliche Optionen bei der Reichsgründung, neue Reittiere sowie Verbesserungen für die Räuberkultur aus der Erweiterung Empires & Ashes.

Die wichtigsten Inhalte von Secrets of the Archmages

Drei neue Story-Reiche

Sechs neue magische Bücher

Neue spielbare Form: Eulenvolk

Erweiterte Weltkarte mit Taschendimensionen

Neue Einheiten, Wildtiere und Musikstücke

Zusätzliche Pantheon-Inhalte

Neues Interface-Design

Kostenloses Sprite-Update für alle Spieler

Hier der neue Trailer für euch: