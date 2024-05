Age of Wonders 4: Spiel wird 1 Jahr alt

Autor:, in / Age of Wonders 4

Vor einem Jahr wurde Age of Wonders 4 veröffentlicht, und Triumph Studios blickt auf den Erfolg des Spiels zurück. In einem Blogeintrag, der von Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios, veröffentlicht wurde, wird über 25 Jahre Age of Wonders gesprochen, ein Ingame-Geschenk mit den Spielern geteilt und ein Blick in die Zukunft geworfen.

Sie haben auch eine Infografik über die Entscheidungen und Erfahrungen der Spieler im letzten Jahr veröffentlicht, die einen Einblick in die Art der Fantasy-Fraktionen gibt, die sie gesehen haben.