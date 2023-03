Age of Wonders 4: Story-Trailer berichtet von uralten Zauberer-Königen

Autor:, in / Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 lässt Spieler in ein Fantasy-Reich eintauchen, in dem sie in ihrem eigenen Stil regieren. Das von Triumph Studios entwickelte Spiel ist eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und rundenbasiertem Kampf, in dem mächtige Zauberer-Könige in die Welt zurückgekehrt sind, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen.

Im neuen Story-Trailer kehren die Könige jetzt zurück und eröffnen die Phase der Vorbestellung.

Age of Wonders 4 im Microsoft Store:

Der Age of Wonders 4 Story-Trailer: