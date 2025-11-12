Age of Wonders 4: Thrones of Blood jetzt verfügbar

Ab heute in Thrones of Blood für Age of Wonders 4 die Reiche beherrschen.

Paradox Interactive hat heute Thrones of Blood für Age of Wonders 4, das preisgekrönte Fantasy-Strategiespiel von Triumph Studios veröffentlicht.

Thrones of Blood erweitert das Spiel um einen einzigartigen Vampir-Herrschertyp, blutrünstige Zaubersprüche und gruselige Burgen. Damit können die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen dunklen, blutrünstigen Fantasien ausleben. Thrones of Blood ist ab heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Es ist der erste große DLC, der im ab sofort erhältlichen Expansion Pass 3 enthalten ist. Dieser wird 2026 um zwei weitere DLCs ergänzt.

In Thrones of Blood erhalten Spielerinnen und Spieler neue Kräfte und Optionen, die ausschließlich für den Typ „Vampirherrscher“ verfügbar sind.

Dazu gehören neue Fertigkeitsbäume mit dunklen Fähigkeiten, eine Vampirkastelle, die den Platz des Zaubererturms einnimmt, die Macht, Helden in vampirische Diener zu verwandeln, sowie Ritualzauber, bei denen Knechte als arkaner Treibstoff genutzt werden.

Zu den weiteren Features gehören:

Drei neue Bücher, in denen es um Magie geht, die Feinden Kraft entzieht, Verbündete stärkt und die Schmerzen der Gegner nutzt, um selbst mächtiger zu werden.

in denen es um Magie geht, die Feinden Kraft entzieht, Verbündete stärkt und die Schmerzen der Gegner nutzt, um selbst mächtiger zu werden. Neue Story-Inhalte , darunter eindringliche Questreihen, die das Schicksal verlorener Seelen verfolgen, und ein neues Storyreich, der sich mit der Entstehung aller Vampire befasst.

, darunter eindringliche Questreihen, die das Schicksal verlorener Seelen verfolgen, und ein neues Storyreich, der sich mit der Entstehung aller Vampire befasst. Neue Weltkarteninhalte, darunter die dunklen Sonnenlose Lande, neue gotische Uralte Wunder und Wahrzeichen sowie das magische Material Blutglas.

darunter die dunklen Sonnenlose Lande, neue gotische Uralte Wunder und Wahrzeichen sowie das magische Material Blutglas. Neue Wildtiereinheiten mit Horden von Untoten, grauenhaften, verschlingenden Maden und unzähligen Fledermäusen.

mit Horden von Untoten, grauenhaften, verschlingenden Maden und unzähligen Fledermäusen. Neue Musik, neue Interface-Skin, neue Reichsoptionen und vieles mehr.

Heute startet außerdem das „Gargoyle Update“ für Age of Wonders 4, ein kostenloses Inhalts- und Quality-of-Life-Update für alle Spielerinnen und Spieler. Zu den wichtigsten Features gehören Verbesserungen an den Tutorials und der Einarbeitung, neue Optionen für die Item Forge und das Pantheon sowie eine umfassende Überarbeitung der Dark Culture, deren Schwerpunkt nun auf bösen Kulten und ihren teuflischen Ambitionen liegt. Eine vollständige Liste der Updates ist hier verfügbar.

Thrones of Blood ist die neueste Veröffentlichung von Age of Wonders 4: Expansion Pass 3 und führt die Spieler in die entlegenen Gebiete des Astralmeers, wo vergessene Reiche und verbotene Kräfte darauf warten, entdeckt zu werden. Neben dem kleineren DLC Cosmic Wanderer, der einen neuen vorgefertigten Herrschercharakter, neue kosmetische Optionen für Kostüme und Gegenstände, neue Heldenausrüstungen und eine neue Gesellschaftseigenschaft enthält, sind zwei weitere große DLCs enthalten, die 2026 erscheinen werden.

Rise from Ruin, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2026 geplant ist, wird Age of Wonders 4 um eine neue Kultur bereichern: die Nomaden. Sie sind wie geschaffen dafür, in den verwüsteten Welten dieser Erweiterung zu überleben und zu gedeihen.

Zudem werden neue Bücher, Umgebungen und Wildtiere eingeführt. Secrets of the Archmages wird im zweiten Quartal 2026 erscheinen und die verborgenen Künste und Geschichten der berühmten Zaubererkönige von Athla erkunden. Zudem wird es Zugang zu deren Büchern und Reichen gewähren.

Hier geht es zum neuesten Trailer zu Thrones of Blood: