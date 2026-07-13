Agefield High: Rock the School: Im August drücken PC-Spieler die Schulbank

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Image: Refugium Games

Agefield High: Rock the School bringt den Schulalltag im Stil von Bully zurück.

Mit Agefield High: Rock the School erscheint im August ein Coming-of-Age-Abenteuer, das sich deutlich von Bully inspirieren lässt. Entwickler Refugium Games schickt zunächst PC-Spieler dafür zurück an eine Highschool der frühen 2000er-Jahre.

Im Mittelpunkt steht der Schulalltag mit seinen Herausforderungen, Freundschaften und Erlebnissen. Das Spiel setzt auf eine erzählerische Coming-of-Age-Geschichte und greift dabei das Schul-Setting auf, das viele Spieler mit Rockstars Bully verbinden.

Agefield High: Rock the School erscheint am 12. August für PC. Konsolenversionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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2 Kommentare Added

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  2. Devilsgift 154005 XP God-at-Arms Silber | 13.07.2026 - 16:24 Uhr

    Sieht schon sehr stark nach Bully aus. Mal sehen was es für eigenständige Ideen mitbringt, bisher haut mich das nicht um.

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