Agefield High: Rock the School: Im August drücken PC-Spieler die Schulbank

Mit Agefield High: Rock the School erscheint im August ein Coming-of-Age-Abenteuer, das sich deutlich von Bully inspirieren lässt. Entwickler Refugium Games schickt zunächst PC-Spieler dafür zurück an eine Highschool der frühen 2000er-Jahre.
Im Mittelpunkt steht der Schulalltag mit seinen Herausforderungen, Freundschaften und Erlebnissen. Das Spiel setzt auf eine erzählerische Coming-of-Age-Geschichte und greift dabei das Schul-Setting auf, das viele Spieler mit Rockstars Bully verbinden.
Agefield High: Rock the School erscheint am 12. August für PC. Konsolenversionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da werde ich auf jeden Fall passen, solche Spiel sind nicht mehr mein Ding.
Sieht schon sehr stark nach Bully aus. Mal sehen was es für eigenständige Ideen mitbringt, bisher haut mich das nicht um.