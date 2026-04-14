Agefield High: Rock the School: Story-Trailer zeigt erstes Gameplay aus Teenie-Alltag

Agefield High: Rock the School meldet sich mit einem brandneuen Story Trailer zurück und gibt einen deutlich tieferen Einblick in die erzählerische Ausrichtung des kommenden Coming-of-Age-Abenteuers. Refugium Games setzt dabei auf eine Mischung aus rebellischem Teenagergeist, überzeichneter Schulkomödie und einer klaren Hommage an die frühen 2000er Jahre.
Im Mittelpunkt stehen Sam Tatum sowie seine Freunde Kale und Axel, die im Jahr 2002 kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und sich weigern, als bedeutungslose Absolventen in Erinnerung zu bleiben. Mit dem nahenden Graduation Day wächst der Druck von Eltern, Lehrern und einem rivalisierenden Mitschüler, der ihre Pläne konsequent sabotieren will.
Der neue Trailer zeigt nicht nur überarbeitete Charaktermodelle, sondern auch deutlich verbesserte Gesichtsanimationen, die dem Trio mehr Ausdruck und Präsenz verleihen. Gleichzeitig unterstreicht die Inszenierung den typischen Pop-Punk-Spirit dieser Ära, begleitet von einer farbintensiven Bildsprache und einer bewusst überdrehten Tonalität.
Spielerisch setzt das Projekt auf eine verzweigte Story-Struktur mit Missionen und mehreren möglichen Enden. Ergänzt wird das Ganze durch ein vollständig simuliertes Schulsystem, in dem unterschiedliche Unterrichtsfächer besucht oder gezielt gemieden werden können.
Darüber hinaus kommt eine kleine offene Spielwelt mit Orten wie Fahrradläden oder Tattoo-Shops sowie Nebenjobs und Mini-Games hinzu, die zusätzliche Freiheiten und Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Agefield High: Rock the School erscheint aktuell für den PC via Steam, während Konsolenversionen zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wo ist denn der Trailer? 🤔
Vielleicht ist das Spiel noch in der Alphaphase und der Trailer ist ein Freeze 🤔😅
Den findet man schnell über Google.
Ne, da bin ich raus, Schule und coming of age sind überhaupt nicht mein Ding.
Es ist eher wie Bully und das zeigt auch der Trailer sehr klar. Also könnte es spaßig werden.
Irgendwie stößt es mich trotzdem ab 🤔.
Gut, dann kann man da nichts machen. Der Trailer zeigt, dass der Protagonist mit seiner geschiedenen Mutter in einen neuen Ort zieht. Dort will er ein Mädchen aufreißen und dafür will er sie mit einer Band erobern. Daneben gibt es Schule schwänzen, Missionen erfüllen und Schlägereien.
Also es ist eher wie ein Spiel von 2006 als 2026 aufgebaut. Das gefällt mir so weit.
Ist das dieses Spiel was wie Bully sein soll?
Wenn ja,brauche ich es 🤣🤣🤣
Der Trailer sah echt gut aus. Volle Bully Vibes. Eine Schule mit klaren Gruppen wie Sportler. Richtig witzig finde ich auch, dass ein Unterrichtsfach Deutsch ist. Das wird dann für uns einfacher als für nen Franzosen.
Das Game wird wie Samson bestimmt nur moderate Wertungen bekommen, aber Gott steht das weit oben auf meiner Most Wanted Liste!
Irgendwie witzig. Why not.
Nee weiß nicht wäre glaube ich Nichts für mich
Ich glaube das wird nichts für mich.
Ein Trailer wäre nett.
Sieht echt abgefahren aus. So mal zwischendurch ein wenig Blödsinn machen. Warum nicht!?