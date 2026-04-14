Agefield High: Rock the School: Story-Trailer zeigt erstes Gameplay aus Teenie-Alltag

Agefield High Rock the School von Refugium Games zeigt im neuen Story Trailer eine nostalgische Coming of Age Reise im Jahr 2002.

Agefield High: Rock the School meldet sich mit einem brandneuen Story Trailer zurück und gibt einen deutlich tieferen Einblick in die erzählerische Ausrichtung des kommenden Coming-of-Age-Abenteuers. Refugium Games setzt dabei auf eine Mischung aus rebellischem Teenagergeist, überzeichneter Schulkomödie und einer klaren Hommage an die frühen 2000er Jahre.

Im Mittelpunkt stehen Sam Tatum sowie seine Freunde Kale und Axel, die im Jahr 2002 kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und sich weigern, als bedeutungslose Absolventen in Erinnerung zu bleiben. Mit dem nahenden Graduation Day wächst der Druck von Eltern, Lehrern und einem rivalisierenden Mitschüler, der ihre Pläne konsequent sabotieren will.

Der neue Trailer zeigt nicht nur überarbeitete Charaktermodelle, sondern auch deutlich verbesserte Gesichtsanimationen, die dem Trio mehr Ausdruck und Präsenz verleihen. Gleichzeitig unterstreicht die Inszenierung den typischen Pop-Punk-Spirit dieser Ära, begleitet von einer farbintensiven Bildsprache und einer bewusst überdrehten Tonalität.

Spielerisch setzt das Projekt auf eine verzweigte Story-Struktur mit Missionen und mehreren möglichen Enden. Ergänzt wird das Ganze durch ein vollständig simuliertes Schulsystem, in dem unterschiedliche Unterrichtsfächer besucht oder gezielt gemieden werden können.

Darüber hinaus kommt eine kleine offene Spielwelt mit Orten wie Fahrradläden oder Tattoo-Shops sowie Nebenjobs und Mini-Games hinzu, die zusätzliche Freiheiten und Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Agefield High: Rock the School erscheint aktuell für den PC via Steam, während Konsolenversionen zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.