Agefield High: Rock the School: Teenagerleben zur Jahrtausendwende

Regelverstöße, unvergessliche Erinnerungen und Chaos beim Schwänzen stehen im nostalgischen Open-World-Abenteuer Agefield High: Rock the School auf dem Plan.

Refugium Games kündigt Agefield High: Rock the School an, ein herzliches Open-World-Abenteuer, dass das Chaos und den Charme des Teenagerlebens an der Jahrtausendwende einfängt.

Dieses für PC und Konsolen entwickelte Einzelspieler-Spiel mit starker Story versetzt euch in die Rolle eines Schülers der Oberstufe, der sich in einer neuen Schule zurechtfinden muss, wichtige Entscheidungen zu treffen hat und eine letzte Chance bekommt, etwas zu hinterlassen.

Mit seinen satten Farben, seiner satirischen Note und seinem Soundtrack, der von Pop-Punk aus den frühen 2000er Jahren geprägt ist, bietet das Spiel eine nostalgische Reise durch die Highschool, wie ihr sie noch nie zuvor gespielt habt.

In Agefield High: Rock the School spielt ihr Sam Tatum, einen 18-Jährigen, der kurz vor seinem Schulabschluss steht – bis eure Eltern euer Leben auf den Kopf stellen und euch in die verschlafene Kleinstadt Agefield versetzt.

Nur wenige Monate vor den Sommerferien werdet ihr in eine neue Schule und eine neue Realität geworfen. Aber es geht nicht nur darum, das letzte Schuljahr zu überstehen – es geht darum, es unvergesslich zu machen.

Von satirischen Schulversammlungen über nächtliche Streichkriege bis hin zu Radtouren durch die Vorstadt – jeder Moment ist geprägt vom Chaos, der Komik und der rebellischen Energie des Teenagerlebens der frühen 2000er Jahre.

Schwänzt den Unterricht oder sitzt ihn ab. Schleict euch in Tattoo-Studios, mäht Rasen für Geld, macht eurem Schwarm einen Streich und arbeitet daran, euch einen Ruf aufzubauen.

Erkundet einen vollständig simulierten Campus und eine kleine Stadt mit einer offenen Welt voller Nostalgie – von staubigen Tante-Emma-Läden und überfüllten Spielhallen bis hin zu Proben von Garagenbands und Showdowns auf den Fluren.

Ob ihr nun das Nachsitzen schwänzt oder nach Ruhm in der Highschool strebt, jede Entscheidung prägt, wie eure Legende in Erinnerung bleiben wird, wenn das Jahrbuch geschlossen wird.

Features:

Filmisches Gameplay: Verfolgt eine verzweigte Erzählung durch eine Reihe von Missionen mit unterschiedlichen Enden.

Ein vollständig simuliertes Schulsystem: Besucht (oder überspringt) fünf verschiedene Unterrichtsfächer, darunter Englisch, Mathematik, Geografie, Musik und Deutsch.

Erkundet eine Sandbox-Kleinstadt: Von Fahrradgeschäften bis hin zu Tattoo-Studios – die Welt von Agefield ist voller Orte, die es zu entdecken gilt, und Entscheidungen, die es zu treffen gilt.

Nebenjobs und Minispiele: Erledigt eine Vielzahl von Nebenmissionen und Aktivitäten wie Scherzanrufe und Rasenmähen, um Geld zu verdienen und Gegenstände freizuschalten.

Passt euer Aussehen an: Kauft Kleidung, Accessoires, Fahrräder, Frisuren und mehr, um euren Stil zum Ausdruck zu bringen und euch in den Fluren von anderen abzuheben.

Authentische Atmosphäre der frühen 2000er Jahre: Ein Pop-Punk-Soundtrack, eine Frühlingskulisse und eine lebendige Farbpalette schaffen eine Atmosphäre, die so laut und rebellisch ist wie eure Teenagerjahre.

Derzeit in Entwicklung, soll Agefield High: Rock the School für PC über Steam veröffentlicht werden, wobei Konsolenversionen für einen späteren Zeitpunkt geplant sind.