Agent: Neue Details zum gestrichenen Rockstar-Spiel

Rund um das eingestellte Spiel Agent von Rockstar Games sind neue Informationen aufgetaucht, die erstmals eine Vorstellung davon liefern könnten, wie die Hauptfigur des Spiels ausgesehen haben könnte.

Die Ursprünge des Titels reichen weit zurück. Ursprünglich als Open-World-Spionage-Abenteuer für die PlayStation 3 konzipiert, wurde Agent über Jahre hinweg immer wieder erwähnt, bevor das Projekt schließlich still und leise aus den offiziellen Datenbanken entfernt wurde.

Neue Hinweise stammen aus der Community, die sich seit Jahren mit inoffiziellen Einblicken und geleakten Daten beschäftigt. Dabei tauchte ein Modell mit der Bezeichnung „Player“ auf, das als mögliche Darstellung der spielbaren Hauptfigur interpretiert wird.

Besonders auffällig sind die technischen Details, die Rückschlüsse auf die Entwicklung zulassen. Teile des Modells sollen auf bekannten Figuren aus früheren Rockstar-Spielen basieren, was typisch für frühe Entwicklungsphasen ist. Gleichzeitig deutet die interne Bezeichnung im Ordner mit dem Codenamen „Jimmy“ darauf hin, dass es sich um einen zentralen Bestandteil des Projekts gehandelt haben könnte.

Auch optisch passt das Modell in die ursprünglich angedachte Zeitperiode. Laut früheren Aussagen von Dan Houser war unter anderem eine Geschichte im Stil der 1970er-Jahre geplant, die sich im Umfeld des Kalten Krieges abgespielt hätte. Das neu aufgetauchte Modell zeigt entsprechende Anleihen, die diese Vermutung untermauern.

Die Entdeckung liefert zwar keinen endgültigen Beweis, eröffnet jedoch neue Perspektiven auf ein Projekt, das vermutlich nie das Licht der Welt erblicken wird. Gerade diese Fragmente lassen erkennen, welches Potenzial in Agent gesteckt haben könnte.

Während Rockstar Games aktuell weiterhin an großen Projekten arbeitet, bleibt Agent ein Beispiel für eines der vielen ambitionierten Spiele, die nie veröffentlicht wurden – und dennoch bis heute für Gesprächsstoff sorgen.