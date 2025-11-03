Agent: Spionage‑Thriller nach fünf Versionen eingestellt

Trotz vieler Versionen von Agent zeigte sich: filmische Spionage-Stärken lassen sich nicht einfach in ein erfolgreiches Videospiel übertragen.

Dan Houser berichtete in einem Gespräch mit Lex Fridman, dass das Team etwa fünf verschiedene Versionen des Spionage‑Thrillers Agent entwickelt habe und schließlich zu dem Schluss gelangt sei, dass das Konzept nicht funktioniere.

Trotz intensiver Arbeit an mehreren Iterationen habe sich kein stimmiges Ergebnis ergeben, und das Projekt beschäftige ihn noch immer gedanklich.

Er erklärte, dass gerade die Eigenschaften, die Spionagegeschichten als Filme stark machen, sich schlecht auf ein Videospiel übertragen lassen. Deshalb hält er es für nötig, das Konzept grundlegend neu zu denken, wenn man die Idee erfolgreich in ein interaktives Medium überführen will.

Obwohl das Spiel ursprünglich in den 1970er Jahren zur Zeit des Kalten Krieges angesiedelt angekündigt wurde, existierten zahlreiche alternative Entwürfe von Agent, darunter eine moderne Variante.

Viele Teams und viele Konzeptphasen prägten die Entwicklung, sodass Houser inzwischen daran zweifelt, ob ein gutes offenes Spionage‑Open‑World‑Spiel überhaupt realisierbar ist.

Rockstar Games entfernte Agent im Jahr 2021 von seiner Webseite, womit die Entwicklung offiziell begraben wurde.