AGNI: Village of Calamity: Indonesischer Survival-Horror mit Tiefgang

AGNI: Village of Calamity ist ein Überlebenshorror, der indonesische Mythologie, strategische Ermittlungen und persönliche Tragödien vereint.

AGNI: Village of Calamity ist ein kommendes Survival-Horror-Spiel des indonesischen Studios Separuh Interactive, das bald für PC und Xbox Series X|S, inklusive Xbox Play Anywhere erscheinen soll.

Begebt euch auf eine verstörende Reise durch ein düsteres javanisches Dorf, das tief in der indonesischen Kultur verwurzelt ist. AGNI: Village of Calamity ist kein gewöhnliches Horrorspiel – es ist ein psychologischer Albtraum, der Realität und Wahnsinn auf unheimliche Weise miteinander verschmelzen lässt.

Die Geschichte konfrontiert euch mit Themen wie Trauma, Entscheidungen und dem Loslassen. In einem narrativen Stil, der an David Lynch erinnert, verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion. Eure Entscheidungen haben reale, erschreckende Konsequenzen – und selbst nach dem Spiel werdet ihr euch fragen, was davon wirklich war.

Erwartet keine einfache Erkundung: Ihr werdet mit verzerrten Rätseln, surrealen Umgebungen und einer unbesiegbaren Kreatur konfrontiert, die euch gnadenlos jagt. Jeder Moment ist ein Test für euren Verstand und eure Nerven – Strategie und Intuition sind überlebenswichtig.

AGNI bietet nicht nur Gänsehaut, sondern auch eine tiefgreifende kulturelle Erfahrung. Die indonesische Mythologie und Symbolik sind allgegenwärtig und verleihen dem Spiel eine einzigartige Atmosphäre, die euch in ihren Bann zieht.