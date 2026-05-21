AGNI: Village of Calamity: Trailer zum Survival-Horror aus Indonesien

Agni Village of Calamity zeigt neuen Trailer zum düsteren Survival-Horror.

Ein neuer Trailer zu Agni: Village of Calamity gibt frische Einblicke in den kommenden Survival-Horror-Titel von Wired Productions.

Im Mittelpunkt steht eine cineastisch inszenierte Geschichte rund um eine verdeckte Ermittlerin aus einer indonesischen Spezialeinheit, die sich gegen direkte Befehle stellt und eine abgelegene Dorfgemeinschaft untersucht.

Agni: Village of Calamity setzt dabei auf klassische Horror-Elemente und eine dichte Atmosphäre, die stark von bekannten Genre-Vertretern inspiriert sein soll.

Was als eigenmächtige Untersuchung beginnt, entwickelt sich schnell zu einem unkontrollierbaren Albtraum. Das abgelegene Dorf ist von Warnungen und düsteren Ereignissen umgeben, die zunehmend auf eine weit größere Bedrohung hindeuten.

Die Spieler übernehmen die Rolle von Agni, einer Ermittlerin einer geheimen indonesischen Polizeieinheit, und müssen die Wahrheit hinter den Ereignissen aufdecken, während die Lage immer gefährlicher wird.

Entwickelt wird der Titel im Publisher-Portfolio von Wired Productions, der sich auf atmosphärische und narrative Spiele spezialisiert hat.