AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative: Charakter-Trailer, Vorbestellung und Collector’s Edition

Spike Chunsoft, Inc. hat einen neuen Trailer zu AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative veröffentlicht, der die Charaktere des Spiels zeigt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Abenteuerspiels aus dem Jahr 2019 erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows 10 und Steam am 24. Juni 2022 in Nordamerika und am 8. Juli 2022 in Europa und Ozeanien.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass digitale Vorbestellungen ab heute auf Nintendo.com, Nintendo eShop und Xbox.com möglich sind. Spieler können das Spiel zu ihrer PlayStation Store-Wunschliste hinzufügen.

Story: Vor sechs Jahren wurde die rechte Hälfte eines Leichnams entdeckt. Die linke Hälfte wurde nie gefunden. Jetzt müssen die Special Agents Mizuki und Ryuki zusammen mit ihren KI-Partnern Aiba und Tama die bizarren Serienmorde an der halben Leiche aufklären und gleichzeitig die mysteriöse Verschwörung aufdecken, die nur als Nirvana-Initiative bekannt ist.

Dazu wurden zwei Edition vorgestellt. Lasst euch hierbei nicht von den angegebenen Release-Terminen täuschen, denn das ist der Termin für Nordamerika:

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative physisches Spiel

Exklusive Good Smile Company POP UP PARADE ~170mm PVC-Figur des schönen AI-Balls „Aiba“

SECRET OF THE WORLD: THE DEFIniTIVE ART BOOK mit Konzeptkunst und Illustrationen von Yusuke Kozaki

HARMOniOUS DISCORD: Offizieller Soundtrack von Komponist Keisuke Ito