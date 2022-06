AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative: Kostenlose DLCs mit Kostümen nur bis Ende Juli abrufbar

Das Action-Adventure AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative ist seit dem 24. Juni in Nordamerika verfügbar und wird in Europa mit dem 8. Juli nur wenige Wochen später auch hierzulande erscheinen.

Schon jetzt könnt ihr euch zwei DLCs sichern, die im Microsoft Store kostenlos angeboten werden. Es handelt sich um Kostüme, die die Spielfiguren Aiba und Tama in Hot Dogs verwandeln bzw. um diverse T-Shirts mit Aufdruck.

Bitte beachtet, dass die beiden DLCs nur bis zum 29. Juli 23:59 Uhr kostenlos angeboten werden.