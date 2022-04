AI: THE SOMNIUM FILES: Gameplay-Trailer zur nirvanA Initiative stellt Spielmechaniken vor

Der neue Gameplay-Trailer zur nirvanA Initiative stellt die Spielmechaniken in AI: THE SOMNIUM FILES vor.

Der neue Gameplay-Trailer „nirvanA Initiative“ stellt heute die Spielmechaniken von AI: THE SOMNIUM FILES vor.

Wie im Trailer zu sehen ist, bestehen die Mechaniken aus den beiden Teilen „Investigation“ und „Somnium“.

Der „Investigation“-Teil findet in der realen Welt statt. Hier werden die Spieler Tatorte untersuchen und Zeugenaussagen anhören.

Im „Somnium“-Teil betreten die Spieler die Traumwelten von Verdächtigen und Hauptzeugen.

AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows 10 und Steam am 24. Juni 2022.