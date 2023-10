Alan Wake 2: Behind-The-Scenes-Video erklärt Spielmechaniken

Neben einem neuen Konzept mit zwei spielbaren Protagonisten möchte Alan Wake 2 seinen Spielern auch ein ausgereiftes Survival-Horror-Erlebnis bieten. Dazu gewährt Entwickler Remedy Entertainment jetzt in einem neuen Behind the Scenes-Video Einblicke in einige der grundlegenden Spielmechaniken sowie deren Entstehung.

Spieler müssen, Genre-typisch, immer ein Auge auf das Ressourcenmanagement sowie den Munitionsverbrauch haben. Wie im Vorgänger wird Licht durch seine betäubende Wirkung auf Gegner eine tragende Rolle in Kämpfen spielen. Als Alan wird es obendrein an gewissen Stellen möglich sein Licht einzusetzen, um die Umgebung zu verändern.

Mit Sagas Mind Place und Alans Writer’s Room verfügen zudem beide Protagonisten über sogenannte Unterbewusstseinsräume, in die sie eintauchen können, um neue Hinweise zum Fortschritt der Geschichte zu entdecken.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.