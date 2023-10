Alan Wake 2: Die Old Gods of Asgard sind zurück

Viele haben darauf gehofft, jetzt ist es offiziell: Die Old Gods of Asgard mischen auch in Alan Wake 2 wieder mit.

Alan Wake 2 wird gespannt erwartet und viele Fans sind Offenbarung für Offenbarung aus dem Häuschen. In Begeisterungsstürme dürften viele nun ausbrechen, da Sam Lake bestätigte, dass die Old Gods of Asgard zurück sind.

Via Twitter erklärte der Spieleschöpfer, dass die Heavy-Metal-Band aus dem Alan Wake-Universum mit dem Sequel ihr Comeback feiert. Das bedeutet natürlich auch, dass die Poets of the Fall bei Alan Wake 2 wieder mit am Start sind, also die Band, die schon die Songs für das erste Spiel schrieb und aufnahm.

Wie Lake in dem Video ebenfalls andeutet, dürft ihr euch auf eine ganze Reihe neuer Songs freuen, die euch im Spiel erwarten – zumal die Bandmitglieder der Poets of the Fall massiv in das Spiel involviert sind und hierfür die entsprechenden Charaktere zum Höhepunkt von deren Karriere gaben.

Vor kurzem hieß es übrigens schon, dass die Musik in Alan Wake 2 völlig neue Höhen erreichen soll. Wenngleich es dabei eher um den Score ging, dürften die Old Gods of Asgard zum Gesamterlebnis doch auch ihren Teil dazu beitragen.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober für die Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und den PC.