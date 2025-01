Alan Wake 2: Director von Naughty Dog inspiriert

Alan Wake 2 Director Kyle Rowley holte sich Einiges an Inspiration von The Last of Us-Entwickler Naughty Dog.

Mit Control und Alan Wake 2 konnte Remedy in den letzten Jahren Erfolge einfahren. Aktuell arbeitet man mit FBC: Firebreak, Max Payne 1&2 Remake und Control 2 an gleich drei vielversprechenden Spielen.

Dass sich das finnische Entwicklerstudio für die Qualität seiner Spiele schon zu Quantum Break-Zeiten unter anderem vom PlayStation-Studio Naughty Dog (The Last of Us) inspirieren ließ, verriet jetzt Alan Wake 2 Director Kyle Rowley im Behind the Voice-Podcast:

„Als ich zu Quantum Break kam, war ich begeistert davon, an etwas zu arbeiten, das… Eines meiner Lieblingsspiele zu der Zeit war Uncharted… Und ich erinnere mich, dass ich mit unserem leitenden Animator darüber gesprochen habe. Ich sagte: ‚Wir sollten uns bemühen, so etwas wie die europäische Version von Naughty Dog zu sein.’“ „Das wäre cool, wenn wir das gleiche Spielgefühl erreichen könnten, und das war die Art von Spiel, die ich gerne spiele. Ich war begeistert, daran zu arbeiten.“