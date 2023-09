Alan Wake 2: Doppelte Spielzeit gegenüber dem Vorgänger

Game Director Sam Lake hat jetzt verraten, wie lange die Spielzeit des Survival-Horrorspiels Alan Wake 2 ist. Gegenüber Kinda Funny Games sagte er, dass sie doppelt so lange sei, wie bei anderen Spielen von Remedy, die bei zehn Stunden lag.

Alan Wake 2 wird daher 20 Stunden und mehr benötigen, um das Ende zu sehen.

Lake sprach auch über die Tatsache, dass man gegenüber seinem Vorgänger den Schwerpunkt in Alan Wake 2 auf ein anderes Genre gesetzt hat. Das Genre des Survival-Horrors erlebe seiner Ansicht nach eine goldene Zeit.

„Alan Wake 1 war ein Action-Adventure mit einigen Horrorelementen, während wir jetzt tief in den Survival-Horror eintauchen“, so Lake. „Ich denke, dass Horror insgesamt eine goldene Zeit erlebt. Früher war es in gewisser Weise eine Nische, und jetzt gibt es ein viel breiteres Publikum, das sich für Horror begeistert“, so Lake.