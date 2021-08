Alan Wake 2: Entwicklung angeblich in vollem Gange

Autor:, in / Alan Wake 2

In einem Publishing-Vertrag zwischen Remedy und Epic Games für zwei neue Spiele soll eines davon ein Triple-A-Titel werden. Die Arbeiten an diesem Spiel sind bereits gestartet und es soll sich dabei tatsächlich um Alan Wake 2 handeln.

Im neuesten Finanzbericht bestätigt der Entwickler, dass das von Epic Games finanzierte AAA-Projekt nun endlich in die volle Produktion gegangen ist. Auch die zweite Zusammenarbeit, die in Partnerschaft mit Epic Games entsteht, soll weiterhin gute Fortschritte in der Entwicklung machen.

Ebenfalls gute Entwicklungsfortschritte machen laut Remedy CrossfireX und Vanguard, kommender Free-to-Play-Koop-Titel des Studios, der bereits „interne und externe geschlossene Gameplay-Tests“ durchlaufen hat.

Weiter berichtet Remedy, dass die Anzahl der Mitarbeiter auf 293 angewachsen ist. Ein 4-Spieler-PvE-Koop-Ableger von Control mit dem Namen Condor ist ebenfalls in Arbeit, und eine vollwertige Fortsetzung soll bereits in der Vorproduktion sein.