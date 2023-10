Alan Wake 2: Grafikvergleich und Analyse zum Horrornachfolger

Bereits im Vorfeld sorgte Remedy mit seinen Ankündigungen zur Performance von Alan Wake 2 für Aufsehen. Die Konsolenversion des Horrorspiels soll laut Remedy eine besondere Aufmerksamkeit genossen haben, wie wir für euch berichtet haben. Wie gut sich das Entwicklerteam um die Leistung des Spiels wirklich gekümmert hat, analysierte das Team von Digital Foundry in einem ausführlichen Video.

Da Remedy die Test-Codes leider erst sehr spät versendet hat, kommt nicht nur unser Test etwas später wie gewohnt, ebenso die Analyse der Xbox Series X/S Version von Alan Wake 2 verspätet sich. Das Team nutzte daher nur die PlayStation 5 Version.

Der Unterschied zu einem leistungsstarken PC ist optisch spürbar, allein durch die geringere Auflösung sowie reduzierten Details, riesig ist der optische Unterschied allerdings auch nicht.

Bei genauer Betrachtung machen sich im Qualitätsmodus auf der PlayStation 5 einige Bereiche bemerkbar, die auf dem PC klarer erkennbar sind. Spiegelungen auf Untergründen wie Fernseher oder Glas, sowie eine schwächere Leistung in der Beleuchtung und andere Details, machen es der PlayStation 5 schwer mit dem PC mitzuhalten, muss sie aber auch nicht.

Ebenso musste die Auflösung der Schatten unter der geringeren Leistung leiden. Insgesamt profitiert der PC in den verschiedensten Modi von der wesentlich höheren Leistung, was sich an vielen Stellen bemerkbar macht. Größtenteils betreffen diese die indirekte Beleuchtung oder ähnliche Effekte. Einen riesigen Unterschied zwischen den Versionen, wie seinerzeit Cyberpunk 2077 vorlegte, müsst ihr aber nicht erwarten.

Im Qualitätsmodus arbeitet die Konsole mit AMDs FSR 2, sowie einer Auflösung von bis zu 2160p. Fast durchgehend erreicht die PlayStation 5 in diesem Modus 30 Bilder pro Sekunde, in vereinzelten Arealen kam es jedoch zu Rucklern.

Der Perfomancemodus nutzt ebenfalls AMDs Rendertechnik, um eine Auflösung von bis zu 1440p zu erreichen. Eigentlich solltet ihr hier 60 FPS erwarten, die konstant laufen. In Innenräumen oder kleineren Arealen schickt sich das Spiel auch an, diese zu erreichen. In offenen Gebieten ist die Bildrate hingegen instabil, zum Teil fällt diese im Test bis auf unter 50 FPS, was für spürbare Ruckler sorgt. Ebenso fällt in diesem Modus die stark abgenommene Beleuchtungsdichte auf, sowie das Fehlen von Details.

Da die Xbox Series X/S Version zu spät in die Hände der Tester kam, versprach das Team bereits, diese im Nachhinein ebenfalls zu testen.

Sobald das Video verfügbar ist, werden wir für euch darüber berichten.

Das komplette Video zu der Analyse der PlayStation 5 und PC Version findet ihr hier: