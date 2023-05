Alan Wake 2: Hinweise auf Medi-Kits und mehr

Autor:, in / Alan Wake 2

Im ersten Teil von Alan Wake waren die Möglichkeiten der Heilung anders aufgebaut, wie in Tomb Raider oder Call of Duty. Alan hat in seinem Debüt keinen Zugriff auf die berühmten Medi-Kits, um sich schnell mal einen Verband anzulegen.

In Alan Wake heilt sich der Charakter somit im Lichtschein von Laternen oder beim Anzünden von Fackeln. In ganz brenzligen Situationen kann er eine Leuchtpistole benutzen, um so schnell die kostbaren Lebenspunkte wiederherzustellen.

Im Nachfolger Alan Wake 2 scheint sich dieses System aber zu ändern. Auf Twitter ist ein Bild der Vorbesteller Boni aufgetaucht, auf dem neben einem Skin für den Revolver, auch ein Überlebensset zu sehen ist. Das Set besteht aus ein paar Pillendosen, ein Erste-Hilfepaket sowie ein Anhänger in Form einer Kaffeetasse. Ebenfalls neu sind zerbrechliche Anhänger.

Unter dem Bild findet sich passend dazu eine Beschreibung der Gegenstände: „Enthält eine Fackel, Erste Hilfe Kit, Schmerzstiller und einen Kaffeetassen-Anhänger. Anhänger schützen Saga vor einem tödlichen Stoß.“ Weiter heißt es: „Der Anhänger zerbricht für immer, wenn er benutzt wird. Die Survival-Gegenstände stehen einem ab der zweiten Mission zur Verfügung.“

Alan Wake 2 wird in digitaler Form für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Vorbestellungen für Alan Wake 2 sind ab sofort möglich.

Schaltet mit der Alan Wake 2 Deluxe Edition exklusive Inhalte frei:

Expansion Pass

Erweiterung „Night Springs“

Erweiterung „Lake House“

Purpurroter Anorak für Saga

Promi-Anzug für Alan

Laternen-Talisman (Charm) für Saga

Skin „Parliament Shotgun“ für Alan

Skin „Nordic Shotgun“ für Saga (Teil des Expansion Pass)

Vorbestellerinhalte:

Skin „Ornate Revolver“ für Alan

Überlebensressourcen-Paket für Saga